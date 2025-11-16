Quang Liêm 'trở về từ cõi chết' ở World Cup cờ vua

Ấn ĐộGiới chuyên môn ngạc nhiên khi chứng kiến màn thoát hiểm của Lê Quang Liêm trước Alexander Donchenko, ở lượt về vòng 5 World Cup cờ vua 2025.

Sau nước cờ 69 của Donchenko, sai lầm cuối cùng trong ván đấu, hai Đại kiện tướng kiêm bình luận viên Peter Leko và Jan Gustafsson tỏ ra bị sốc. "Cứ khi nào chúng ta tưởng rằng trận đấu đã ngã ngũ, thì nó vẫn tiếp tục", Gustafsson nói. "Không thể tin nổi. Thế cờ lại cân bằng".

Leko phản hồi: "Tôi không thể tin vào mắt mình. Thật điên rồ. Chúng ta đã đem đến vận rủi cho Donchenko vì khen ngợi cậu ấy quá mức. Ôi lạy Chúa. Không thể nào. Tôi đang bị sốc. Chúng ta đều bị sốc".

Lê Quang Liêm (trái) trong ván đấu với Donchenko ở lượt về vòng năm World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 15/11/2025. Ảnh: FIDE

Quang Liêm và Donchenko kết thúc trận đấu với tổng cộng 8 sai lầm nghiêm trọng (blunder), chia đều cho hai kỳ thủ. Chẳng hạn ở nước 50, Quang Liêm đi quá nhanh nên lỡ cơ hội thí xe để đưa tốt xuống phong cấp. Nhưng việc đi nhanh cũng là một phần chiến thuật của kỳ thủ số một Việt Nam, để ép giờ đối thủ. Cờ vua có nguyên tắc: khi thua phải đi nhanh, còn khi thắng nghĩ chậm lại.

Có thời điểm Donchenko hơn tới ba tốt và chiếm ưu thế thắng rõ ràng, dù sau đó Quang Liêm bắt lại được một tốt. Sau 68 nước cờ, máy tính xác định kỳ thủ Đức có cơ hội chiếu hết sau 30 nước. Cách đơn giản để đạt được thế cờ này là dùng xe đỡ nước chiếu với xe g3. Nếu xe trắng muốn chuyển sang chiếu ở hàng 2, xe đen chỉ cần sang f3 rồi về f2 để đỡ nước chiếu.

Diễn biến cuối ván đấu giữa Quang Liêm và Donchenko Diễn biến cuối ván đấu giữa Quang Liêm và Donchenko.

Donchenko dường như không phát hiện ra phương án đó. Theo Leko, không dễ nhìn ra nước xe f3, đặc biệt là khi kỳ thủ bị hoảng loạn. Đại kiện tướng người Đức chọn nước 69 là vua e2 thay vì g2, để ngăn Quang Liêm chiếu ở nước kế tiếp. Tuy nhiên, lựa chọn đó khiến vua đen bị đẩy ra xa khỏi tốt đen. Cuối cùng, đại diện Việt Nam đưa vua và xe trắng tới phối hợp bắt tốt đen.

Kỳ thủ 27 tuổi há mồm kinh ngạc và liên tục lắc đầu sau khi nhận ra sai lầm. "Quang Liêm trở về từ cõi chết", Gustafsson bình luận. "Làm thế nào Donchenko có thể vượt qua cú sốc này để đánh tie-break. Thực sự nghiệt ngã".

Donchenko vò đầu bứt tai sau khi phát hiện ra sai lầm cuối cùng. Ảnh: FIDE

Leko thì dành lời khen cho khả năng phòng thủ của Quang Liêm. "Như chúng ta đã nói, Quang Liêm không ngừng tìm ra những phương án phòng ngự khó tin", ông nói. "Cậu ấy lỡ nước thí xe, nhưng sau đó không bỏ cuộc. Cuối cùng, Quang Liêm đã có được một mạng sống mới".

Loạt tie-break giữa Quang Liêm và Donchenko sẽ diễn ra từ 16h30 hôm nay 16/11, giờ Hà Nội. Giới chuyên môn cho rằng kỳ thủ số một Việt Nam được đánh giá cao hơn ở tie-break. Hơn nữa, đại diện Đức cần vượt qua cú sốc tinh thần ở ván đấu hôm qua.

Nếu hòa 1-1 sau hai ván tiêu chuẩn, hai kỳ thủ bước vào tie-break với hai ván cờ nhanh, mỗi bên 15 phút cộng 10 giây (15+10) cho mỗi nước đi. Nếu tổng tỷ số hòa 2-2, họ tiếp tục chơi hai ván 10+10. Khi tỷ số hòa 3-3, hai ván 5+3 được áp dụng. Nếu vẫn bất phân thắng bại và hòa 4-4, hai ván 3+2 sẽ được chơi. Trong trường hợp hòa 5-5, trận đấu được quyết định bằng một ván armageddon. Trắng có 4 phút cộng 2 giây, còn Đen có thời gian theo mức mà kỳ thủ tự đưa ra trong phần "đấu giá", cũng được cộng 2 giây mỗi nước. Người đưa ra mức thời gian thấp hơn sẽ được cầm Đen. Nếu hai kỳ thủ đưa ra cùng mức, bốc thăm sẽ quyết định màu quân. Armageddon hòa thì Đen thắng trận.

Xuân Bình