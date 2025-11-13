Quang Liêm tiết lộ chiến thuật quyết định ở World Cup cờ vua

Nhờ tìm ra cách điều quân tượng, Lê Quang Liêm hạ Đại kiện tướng người Ấn Độ Karthik Venkataraman, để vào vòng 1/8 World Cup cờ vua.

"Tôi nghĩ Venkataraman chuẩn bị khá kỹ, vì đi rất nhanh ở khai cuộc", Quang Liêm (Elo 2.729) nói sau ván đấu. "Nhưng đến nước hậu f5, tôi cảm thấy bắt đầu nắm được thế chủ động. Sau đó, đặc biệt là với chuỗi nước hậu a5 và b5, tôi rất hài lòng với thế cờ của mình. Mấu chốt là tôi tìm ra ý tưởng đẩy tốt g6, lên tượng g7 và tượng e5. Từ đó, tôi không thấy cách nào để đối thủ giữ được thế trận".

Với nước đẩy tốt g6, Quang Liêm mở đường cho tượng lên g7, e5 rồi f4, khống chế ô c1. Từ đó, xe Đen có thể xuống c2 để đuổi mã a2 ra khỏi đường phong cấp của tốt.

Venkataraman (2.576) nhập cuộc tốt, nhưng về trung cuộc, Quang Liêm khéo léo hóa giải và xoay chuyển thế cờ. Thời điểm kỳ thủ Việt Nam chuẩn bị đi nước g6, anh chỉ còn 9 phút. Nhưng chỉ mất khoảng hai phút, Quang Liêm tìm ra cách phát triển tượng tới vị trí mạnh hơn, từ f8 tới g7, e5 rồi f4. Chính nước tượng f4 đã giúp Đen bắt hơn chất, chiếm ưu thế thắng rõ ràng.

Kỳ thủ 34 tuổi nổi tiếng với khả năng chuyển hoá ưu thế nhỏ thành chiến thắng, và lần này anh tiếp tục thể hiện điều đó. Thế cờ đã an bài ở tàn cuộc, nhưng đại diện Ấn Độ vẫn cố gắng cầm cự, trước khi xin thua ở nước 68. Đây là ván đấu kết thúc muộn nhất ngày thi, sau hơn 5 tiếng.

Quang Liêm thắng chung cuộc Venkataraman 1,5-0,5, để lần đầu trong sự nghiệp vào vòng 5 World Cup cờ vua. Ở ba trận đấu đã chơi, anh đều thắng ngay trong hai ván cờ tiêu chuẩn mà không cần bước vào tie-break cờ nhanh chớp. Thành tích đó giúp anh tăng 5 bậc, lên đứng thứ 17 thế giới.

Lê Quang Liêm trong phỏng vấn sau lượt về vòng bốn World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 12/11/2025. Ảnh: FIDE

Trong cuộc phỏng vấn, Quang Liêm cũng chia sẻ niềm vui khi không phải thi đấu tie-break. "Tôi rất vui vì ngày mai được nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho vòng sau. Đối thủ của tôi Alexander Donchenko cũng thắng hôm nay, nên cả hai đều có một ngày nghỉ. Tôi cảm thấy rất thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu tới".

Donchenko (Elo 2.641), là hạt giống số 61, gây bất ngờ liên tiếp khi loại Anish Giri (2.769) rồi đến Matthias Bluebaum (2.680). Quang Liêm mới gặp Donchenko một ván tính Elo trước đây, với chiến thắng cho đại diện Việt Nam ở cờ chớp.

Quang Liêm đang là HLV trưởng đội cờ Đại học Webster (Mỹ). Anh cho biết ở giải lần này có nhiều học trò cũ và hiện tại thi đấu, trong đó có Awonder Liang (2.701). Liang và Quang Liêm đã đấu tập cùng nhau từ tháng 8/2025. Kỳ thủ 22 tuổi sẽ phải đấu tie-break ở vòng 4 trước Gabriel Sargissian (2.616). Nếu cùng thắng ở vòng 5, hai thầy trò có thể gặp nhau ở tứ kết.

"Nếu chúng tôi gặp nhau ở tứ kết, ai thắng cũng vui, vì người thắng sẽ vào bán kết. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu điều đó xảy ra", Quang Liêm nói rồi cười.

Đường đến chung kết World Cup năm nay của Quang Liêm đang rộng mở, khi nhiều cao thủ cùng nhánh như Gukesh Dommaraju, Anish Giri, Shakhriyar Mamedyarov hay Nodirbek Abdusattorov đã bị loại. Nếu vào top 3, Quang Liêm sẽ lần đầu giành suất dự Candidates - giải đấu chọn người thách thức ngôi Vua cờ.

Quang Liêm cùng Donchenko sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào lượt đi vòng 1/8, thứ Sáu 14/11.

Xuân Bình