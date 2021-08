Quang Liêm tiết lộ bí quyết chơi cờ chớp

MỹKỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm cho rằng để đạt kết quả tốt trong cờ chớp, cần chơi rất nhanh và tránh sai lầm ngớ ngẩn.

Sau khi kết thúc ngày đầu cờ chớp siêu giải St Louis với thành tích tốt bậc nhất, ngang với Hikaru Nakamura, Quang Liêm được ban tổ chức giữ lại phỏng vấn. Đại kiện tướng Maurice Ashley hỏi: "Đâu là điểm khác biệt giữa cờ nhanh và cờ chớp, khiến anh tạo kết quả khác biệt như vậy?". Quang Liêm trả lời: "Điều cốt yếu ở cờ chớp là chơi thật nhanh và tránh sai lầm nghiêm trọng. Kỳ thủ không cần chơi quá cẩn thận, mà chỉ còn đi những nước ổn, tránh sai sót và cố gắng đi nhanh hơn đối thủ. Để chơi cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn giỏi, chúng ta cần luyện tập nhiều hơn hẳn so với cờ chớp. Vì tôi nghĩ chơi cờ chớp cần nhiều năng lực tự nhiên hơn, cứ đi quân và xem chuyện gì xảy ra".

Quang Liêm sau khi đạt thành tích -3 ở cờ nhanh, lập kết quả +3 ở ngày đầu cờ chớp. Ảnh: Grand Chess Tour/Lennart Ootes

Quang Liêm từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, trước dàn cao thủ như Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi hay Shakhriyar Mamedyarov. Trước khi bước vào nội dung cờ chớp ở siêu giải St Louis, thuộc hệ thống Grand Chess Tour, Quang Liêm đứng cuối ở nội dung cờ nhanh. Nhưng, anh thắng năm, hoà hai và thua hai trong chín ván cờ chớp đầu tiên, để leo lên thứ tám. Chỉ có Nakamura đạt sáu điểm như Quang Liêm trong ngày thi sáng 15/8, giờ Hà Nội.

Ở ván thứ chín, Quang Liêm chiếm ưu thế thắng trước chính Nakamura, nhưng sau đó thua ngược. Sau trận, Quang Liêm nói rằng anh rất tiếc với thất bại này. Còn Nakamura cũng cho rằng anh gặp may. Kỳ thủ Mỹ nói: "Ván đấu gặp Quang Liêm tôi chơi tệ nhất ngày, nhưng tôi gặp chút may mắn. Tôi vẫn có khả năng đi những nước không hoàn toàn là sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả khi cờ bị yếu, tôi vẫn cố gắng chiến đấu và gặp may khi Quang Liêm để sót nước".

Elo cờ chớp tháng 8/2021 của Quang Liêm là 2.690, còn Nakamura đứng đầu thế giới với Elo 2.900. Sau chín ván, Quang Liêm kiếm thêm 47 Elo để vươn lên thứ 29 thế giới ở cờ chớp. Còn Nakamura mất 8 Elo, vẫn đứng số một nhưng ngang với Magnus Carlsen.

Quang Liêm và Nakamura đều có cơ hội cải thiện thành tích ở chín ván cờ chớp còn lại, diễn ra sáng 16/8, giờ Hà Nội. Đây cũng là ngày thi cuối cùng của giải. Nakamura đang đứng đầu siêu giải St Louis, còn Quang Liêm đứng thứ tám.

Ở cờ nhanh, mỗi kỳ thủ có 25 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước đi. Còn ở cờ chớp, mỗi người chỉ có năm phút, thêm hai giây sau từng nước đi. Hôm 15/8, Quang Liêm thắng hai ván khi đối thủ bị hết thời gian, dù thế cờ khá cân bằng.

Xuân Bình