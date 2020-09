Quang Liêm thua Wesley So

Thua Wesley So 3-6 ở bán kết giải cờ vua Banter Series sáng 27/9, Quang Liêm bị loại nhưng vẫn giành suất dự Magnus Carlsen Tour 2.

Ở ván đầu tiên, Quang Liêm hoà trên thế thua So, trong tàn cuộc xe và tốt. "Phép màu đã xảy ra, vì thế cờ của tôi thua hoàn toàn", kỳ thủ TP HCM nói.

Nhưng, phép màu không lặp lại ở hai ván tiếp theo, khi So toàn thắng. Anh chiếm ưu thế lớn ngay từ khai cuộc ở ván thứ hai, và thắng ván đầu tay.

Kỳ thủ Mỹ gốc Philippines chuẩn bị tốt cho trận đấu, khi luôn chơi nhanh từ khai cuộc. Mỗi kỳ thủ có ba phút cho cả ván đấu, thêm hai giây sau mỗi nước đi. Nhưng, So thường dư hơn một phút, thậm chí gần hai phút so với Quang Liêm. Bất lợi này khiến kỳ thủ số một Việt Nam dễ mắc sai lầm trong tàn cuộc, như ở ván thứ ba. So bỏ lỡ đòn chiếu hết trong hai nước.

Sau khi hoà hai ván tiếp theo, So gia tăng cách biệt lên ba điểm ở ván thứ sáu. Anh khiến Quang Liêm phải đầu hàng trong thế cờ bị chiếu hết sau một nước.

Thế cờ sau 34.Rd7. So, cầm quân đen, không ngại đưa xe xuống c1 chiếu. Đen mất xe, nhưng sẽ chiếu hết ở nước kế tiếp với nước xe e1.

Phải đến ván bảy, Quang Liêm mới thắng ván đầu. Anh chiếm ưu thế ngay từ khai cuộc, với Phòng thủ Sicilia. Kỳ thủ 29 tuổi rút ngắn cách biệt xuống còn 2,5-4,5.

Nhưng, So chơi chắc chắn trong hai ván tiếp theo. Sau khi hoà ván thứ tám, anh chiếm ưu thế lớn ở ván thứ chín. Nhận thấy không còn khả năng thắng ván này, Quang Liêm xin thua, với tỷ số chung cuộc 3-6.

"Hôm nay So chơi quá hay", Quang Liêm nói. "Cậu ấy chơi quá nhanh, và chuẩn bị tốt cho khai cuộc. So xứng đáng là một trong những kỳ thủ giỏi nhất thế giới lúc này".

So cũng khen đồng đội cũ ở đội cờ vua trường đại học Webster: "Có những ngày đẹp trời, Quang Liêm thi đấu như một cỗ máy. Khi đó, anh ấy có thể đả bại bất cứ đối thủ nào".

Quang Liêm thường thất thế và thiệt thời gian sau khai cuộc trước So. Ảnh: GCT

Ở cặp bán kết còn lại, Vua cờ Magnus Carlsen thua cả hai ván đầu trước Levon Aronian. Nhưng, anh ngược dòng và giành 5,5 điểm trong sáu ván còn lại. Thắng chung cuộc 5,5-2,5, Carlsen vào chung kết gặp So. Hai kỳ thủ này vừa đồng hạng nhất giải cờ nhanh chớp St Louis. Trận chung kết diễn ra lúc 1h thứ Tư 30/9, giờ Hà Nội.

Dù bị loại ở bán kết Banter Series, Quang Liêm vẫn giành suất dự chặng đầu tiên của Magnus Carlsen Tour 2, diễn ra tháng 11/2020. Theo quy định của giải, hai kỳ thủ vào chung kết mới giành suất tới Magnus Tour. Nhưng, Carlsen và So đều đã được mời, suất này trao lại cho Quang Liêm. Anh sẽ được đấu trí với Carlsen.

Vòng chung kết Banter Series diễn ra với thể thức cờ chớp trực tuyến từ 22/9 đến 30/9, do Chess24 tổ chức. Nhà vô địch lĩnh 12.000 euro, tương đương hơn 14.000 USD. Sau khi vượt qua vòng loại, Quang Liêm bất ngờ thắng kỳ thủ vừa đoạt Cup Thế giới - Teimour Radjabov - và á quân thế giới Fabiano Caruana. Dừng chân ở bán kết, Quang Liêm lĩnh 3.000 euro.

Xuân Bình