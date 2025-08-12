Quang Liêm thua Vua cờ Gukesh ở cờ nhanh

MỹKỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm khởi đầu không tốt ở St Louis Grand Chess Tour, khi chỉ thắng một, thua hai trong ba ván.

Quang Liêm ra quân với thất bại trước kỳ thủ 28 tuổi người Mỹ gốc Nga Grigoriy Oparin. Anh là sinh viên Đại học Missouri, một đối thủ của trường Webster - nơi Quang Liêm làm HLV như một công việc toàn thời gian.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Gukesh tại vòng ba cờ nhanh, St Louis Grand Chess Tour tại bang Missouri, Mỹ ngày 11/8/2025. Ảnh: GCT

Sang ván thứ hai, dù tiếp tục phải cầm quân đen, kỳ thủ số một Việt Nam thắng cựu vô địch Mỹ Sam Shankland ở Phòng thủ Berlin. Điều thú vị ở trung cuộc là Quang Liêm đưa vua tham chiến bằng cách đi theo các ô f8-g8-h7-g6 rồi sau đó lên f5. Nhờ đó, anh bắt được tốt của và thắng ở tàn cuộc.

Tâm điểm trong ngày thi đầu của Quang Liêm là ván ba gặp nhà vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới 19 tuổi Gukesh Dommaraju. Kỳ thủ 34 tuổi cầm trắng, lần đầu đấu Gukesh kể từ khi kỳ thủ Ấn Độ trở thành Vua cờ.

Ván đấu diễn ra phức tạp ở trung cuộc, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng. Gukesh được đánh giá cao nhất ở khả năng tính toán sâu, và anh đã tận dụng được sở trường để bắt được một tốt của Quang Liêm sau loạt nước đổi quân. Đại diện Việt Nam tìm cách phản công nhưng bất thành. Còn Gukesh đưa được hậu và xe xuống hàng hai, tấn công vua. Ván đấu kết thúc với nước thí chất đẹp mắt của kỳ thủ 19 tuổi.

Thế cờ sau nước 42.Qf1. Gukesh cầm quân đen, quyết định thí chất bằng cách dùng xe bắt tượng g2.

Nếu hậu trắng bắt xe g2. Gukesh sẽ đưa xe còn lại xuống d2, bắt lại hậu trắng. Vì thế, Quang Liêm xin thua.

Sau ngày đầu, chỉ có Levon Aronian toàn thắng, với 6 điểm tuyệt đối trước Gukesh, Maxime Vachier-Lagrave và Nodirbek Abdusattorov. Fabiano Caruana đứng thứ hai với 5 điểm, nhờ ván thắng Abdusattorov, Leinier Dominguez, và hòa Vachier-Lagrave. Gukesh nằm trong nhóm đứng thứ ba với Wesley So, cùng có 4 điểm.

Quang Liêm có điểm cao thứ bảy như Oparin, với hai điểm. Abdusattorov xếp áp chót với một điểm. Còn Shankland đã thua cả ba ván.

Ngày thi thứ hai sẽ diễn ra từ 0h10 thứ Tư 13/8, giờ Hà Nội. Quang Liêm lần lượt gặp Vachier-Lagrave, Abdusattorov và Dominguez.

Grand Chess Tour là hệ thống siêu giải cờ vua hàng đầu thế giới, gồm sáu chặng mỗi năm. St Louis là chặng thứ tư năm nay, theo thể thức nhanh chớp, với quỹ thưởng 175.000 USD cho 10 kỳ thủ góp mặt. Mỗi kỳ thủ đấu 9 ván cờ nhanh và 18 ván cờ chớp, trong 5 ngày. Mỗi ván thắng cờ nhanh được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm.

Xuân Bình