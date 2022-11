Quang Liêm thua kỳ thủ số bảy thế giới ở tie-break

Lê Quang Liêm đưa kỳ thủ số bảy thế giới Anish Giri vào tie-break, nhưng thua 2,5-3,5 ở trận đầu vòng chung kết Champions Chess Tour 2022 sáng 15/11.

Bốn ván cờ nhanh diễn ra mà không bên nào đạt được ưu thế lớn, khiến hai kỳ thủ chấp nhận hòa cả bốn. Họ phân thắng bại bằng tie-break cờ chớp, và Giri thắng ngay ở ván đầu tiên khi anh cầm quân trắng. Kỳ thủ số một Hà Lan lợi một tốt ở trung cuộc, và hơn mã trong tàn cuộc, trước khi thắng sau 62 nước cờ. Quang Liêm không thể thắng ở ván cầm quân trắng sau đó, và chấp nhận thua chung cuộc 2,5-3,5 trong sáu ván.

Quang Liêm (phải) thi đấu tại nhà ở Missouri, Mỹ, gặp Giri chơi ở California. Ảnh: chụp màn hình

Dù thua, Quang Liêm vẫn kiếm được một điểm, tương ứng phần thưởng 2.500 USD, còn Giri nhận 5.000 USD.

Ba cặp đấu còn lại đều phân thắng bại mà không cần tới tie-break. Kỳ thủ đang đứng thứ hai Tour là Jan-Krzysztof Duda thắng nhanh Erigaisi Arjun 2,5-0,5 qua ba ván. Còn Magnus Carlsen và Shakhriyar Mamedyarov lần lượt hạ Wesley So và Praggnanandhaa Rameshbabu 2,5-1,5. Duda, Carlsen và Mamedyarov cùng nhận 7.500 USD với chiến thắng này.

Trong ngày thi thứ hai từ 3h sáng 16/11, giờ Hà Nội, Quang Liêm gặp So với ưu thế cầm quân trắng ở ván đầu tiên. Hai kỳ thủ này từng so kè vị trí số một trẻ thế giới, hay số một Đông Nam Á, cho đến khi So chuyển sang liên đoàn Mỹ. So đang là kỳ thủ số tám thế giới, theo Elo cờ tiêu chuẩn tháng 11/2022.

Ba cặp đấu còn lại là Giri - Praggnanandhaa, Mamedyarov - Duda và Erigaisi - Carlsen.

Champions Chess Tour là hệ thống giải cờ vua trực tuyến lớn nhất thế giới do Carlsen khởi xướng. Tour 2022 có quỹ thưởng 1,6 triệu USD, trong đó vòng chung kết có tổng thưởng 210.000 USD. Do thứ tự tính theo tiền thưởng, Carlsen đã sớm vô địch Champions Chess Tour khi đang hơn người đứng thứ hai Duda 55.000 USD. Còn tiền thưởng tối đa mà một kỳ thủ có thể đoạt được từ vòng chung kết là 52.500 USD.

Quang Liêm đang đứng thứ tư ở Tour với tiền thưởng 98.000 USD.

Xuân Bình