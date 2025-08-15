Quang Liêm thắng Vua cờ Gukesh ở cờ chớp

MỹLê Quang Liêm lần đầu thắng Gukesh Dommaraju kể từ khi kỳ thủ Ấn Độ lên ngôi Vua cờ, tại giải nhanh chớp St Louis Grand Chess Tour 2025.

Sau nội dung cờ nhanh chỉ đứng thứ 8 trong 10 kỳ thủ, Quang Liêm chơi tốt hơn hẳn ở ngày đầu cờ chớp sáng nay 15/8, giờ Hà Nội. Kỳ thủ số một Việt Nam thuộc nhóm giành điểm cao nhất, 6 trong 9 điểm tối đa, cùng Wesley So, Grigoriy Oparin, Levon Aronian và Nodirbek Abdusattorov.

Quang Liêm bắt đầu ngày thi với ba chiến thắng liên tiếp trước Leinier Dominguez, Fabiano Caruana và Sam Shankland. Anh hòa ba ván tiếp theo gặp Maxime Vachier-Lagrave, Oparin và Aronian. Đến ván thứ bảy, kỳ thủ 34 tuổi cầm quân đen, hạ ĐKVĐ cờ tiêu chuẩn thế giới Gukesh.

Lê Quang Liêm trong một ván đấu cờ chớp, tại St Louis Grand Chess Tour ở bang Missouri, Mỹ ngày 14/8/2025. Ảnh: GCT

Quang Liêm chọn Phòng thủ Cozio để chống lại khai cuộc Tây Ban Nha. Hai kỳ thủ sớm đổi hậu đưa về cờ tàn, khi đại diện Việt Nam chiếm ưu thế thời gian. Anh lần lượt điều xe và bắt các tốt trắng, khi đối thủ Ấn Độ liên tiếp đi những nước cờ yếu. Ván đấu kết thúc sau 57 nước cờ, khi Quang Liêm hơn tới ba tốt.

Đây là lần thứ hai Quang Liêm thắng một đương kim Vua cờ, trên bàn đấu. Anh từng hạ Magnus Carlsen khi kỳ thủ Na Uy là đương kim vô địch, tại Champions Chess Tour ngày 23/4/2022. Nhưng khi đó, hai kỳ thủ thi đấu trực tuyến, qua máy tính.

Trong sự nghiệp của Quang Liêm, làng cờ đã có sáu Vua, là Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Viswanathan Anand, Carlsen, Đinh Lập Nhân và Gukesh. Lần đầu anh thắng một Vua cờ tại giải tính Elo là ván đấu với Đinh ở Olympiad cờ vua năm ngoái.

Gukesh 19 tuổi, lên ngôi cuối năm ngoái sau khi thắng Đinh ở chung kết cờ vua thế giới. Thần đồng Ấn Độ chủ yếu dành thời gian cho cờ tiêu chuẩn, vì thế anh không được đánh giá cao ở cờ nhanh, đặc biệt là cờ chớp. Trong khi, Quang Liêm từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013.

Trong hai ván cờ chớp còn lại, Quang Liêm thua Wesley So và hòa Abdusattorov. Với 6 điểm từ ngày đầu cờ chớp, anh vươn lên đứng ngang Gukesh trước ngày thi cuối, với cùng 13 điểm. Aronian đang dẫn đầu với 19 điểm, còn Caruana đứng thứ hai với 17 điểm.

Sáng sớm mai 16/8, giải sẽ kết thúc với 9 ván cờ chớp cuối cùng. Không còn nhiều cơ hội vô địch, nhưng Quang Liêm có thể cải thiện thành tích nếu giữ vững phong độ như hôm nay. Anh sẽ gặp lại Gukesh lần nữa ở cờ chớp và đây là cơ hội cho Vua cờ 19 tuổi đòi nợ.

Grand Chess Tour (GCT) là hệ thống siêu giải cờ vua hàng đầu thế giới, đấu trên bàn cờ. Năm nay GCT có 6 chặng, gồm hai giải tiêu chuẩn, ba nhanh chớp và một vòng chung kết. Qua ba chặng năm nay, Alireza Firouzja đang dẫn đầu, dù chưa thắng chặng nào. Kỳ thủ số một Magnus Carlsen mới dự một chặng và giành giải nhất.

Chặng St Louis có thể thức nhanh chớp. Mỗi kỳ thủ đấu 9 ván cờ nhanh, 18 cờ chớp, tính điểm. Mỗi kỳ thủ có 25 phút cho một ván cờ nhanh, thêm 10 giây sau mỗi nước đi (25+10). Còn thể thức cờ chớp là 5+2. Quỹ thưởng của giải là 175.000 USD, còn nhà vô địch nhận 40.000 USD.

Xuân Bình