Quang Liêm lần đầu vào vòng 5 World Cup cờ vua

Ấn ĐộKỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm cầm quân đen, thắng Karthik Venkataraman ở lượt về vòng bốn, để vào vòng 1/8 World Cup cờ vua 2025.

Trước kỳ thủ Ấn Độ, Quang Liêm (Elo 2.729) chọn khai cuộc Phòng thủ Nimzo-Ấn Độ, đạt thế cân bằng ở trung cuộc. Venkataraman (2.576) đi những nước yếu, để đại diện Việt Nam tạo ra tốt thông cột a. Để bắt được quân tốt này, Trắng buộc phải chịu mất chất, tức là đổi xe lấy tượng. Với lợi thế hơn chất và ngang tốt ở tàn cuộc, Quang Liêm chậm rãi chuyển hóa thành chiến thắng.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Venkataraman ở lượt về vòng bốn World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 12/11/2025. Ảnh: FIDE

Do hòa nhau ở lượt đi, kết quả lượt về vừa đủ giúp Quang Liêm đi tiếp mà không cần đấu tie-break. Qua cả ba trận đấu tại World Cup cờ vua 2025, kỳ thủ 34 tuổi đều thắng ngay ở những ván cờ tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu Quang Liêm vào vòng 5 World Cup cờ vua. Thành tích tốt nhất của anh trước đây là vòng 4, năm 2013 và 2019, khi đó tương ứng vòng 1/8. World Cup kỳ này có nhiều kỳ thủ hơn, nên vòng 5 cũng là vòng 1/8.

Ở hai lần vào vòng 1/8 trước đây, Quang Liêm thua những đối thủ có Elo cao hơn, lần lượt là Peter Svidler và Levon Aronian. Nhưng đối thủ tiếp theo của anh là Alexander Donchenko chỉ là hạt giống số 61, với Elo 2.641. Ở vòng 4, Donchenko gây bất ngờ khi loại đồng hương đang có phong độ cao Matthias Bluebaum (2.680).

Đường đến chung kết của Quang Liêm lúc này chỉ toàn những kỳ thủ đang có Elo thấp hơn anh. Bởi một loạt cao thủ cùng nhánh đã bị loại sớm, như Gukesh Dommaraju, Shakhriyar Mamedyarov, Nodirbek Abdusattorov hay Anish Giri.

Để dự Candidates 2026 - giải đấu chọn người thách đấu ngôi Vua cờ, Quang Liêm cần phải đứng trong Top 3 World Cup cờ vua. Đây là cơ hội tốt nhất để kỳ thủ Việt Nam đến Candidates đầu tiên trong sự nghiệp.

Quang Liêm và Donchenko cùng được nghỉ một ngày, trước khi đấu lượt đi vòng 1/8 vào thứ Sáu ngày 14/11.

Xuân Bình