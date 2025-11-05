Quang Liêm gặp khó ở vòng hai World Cup cờ vua

Ấn ĐộTrong ván ra quân World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm cầm quân trắng, bị Baadur Jobava (Gruzia) cầm hòa tại vòng hai.

Nhờ Elo cao, Quang Liêm (Elo 2.729) được miễn đấu vòng một, còn Jobava (2.573) phải vượt qua Jose Gabriel Cardoso ở loạt tie-break. Dù Elo đang dưới 2.600, kỳ thủ người Gruzia từng có nhiều thời điểm là Siêu đại kiện tướng (Elo trên 2.700).

Lê Quang Liêm tại World Cup cờ vua 2023 ở Baku, Azerbaijan. Ảnh: FIDE

Jobava chứng minh anh không phải đối thủ dễ chơi, khi cầm hòa Quang Liêm ở ván cờ tiêu chuẩn đầu tiên hôm 4/11, với khai cuộc Phòng thủ Benoni. Ở trung cuộc, Siêu đại kiện tướng duy nhất của Đông Nam Á thí chất, đổi lấy hai tốt và thế tấn công thành. Nhưng Đen tạo được thế bất biến, cầu hòa sau 31 nước cờ. Quang Liêm cũng không mạo hiểm đánh tiếp do thiệt chất.

Kết quả này khiến kỳ thủ số một Việt Nam rơi vào thế khó. Bởi ở ván thứ hai diễn ra lúc 16h30 hôm nay 5/11, giờ Hà Nội, Quang Liêm phải cầm quân đen gặp Jobava. Người thắng ván này sẽ vào vòng ba, người thua bị loại. Nếu hòa, họ sẽ đánh tie-break cờ nhanh, chớp ngày 6/11.

Ở vòng hai, khoảng cách trình độ giữa các kỳ thủ không chênh lệch nhiều. Ở năm bàn đầu tiên, có tới bốn ván hòa. Trong đó Vua cờ 19 tuổi Gukesh Dommaraju (2.763) bị nhà vô địch U20 thế giới năm 2024, Kazybek Nogerbek (2.538) cầm chân. Kỳ thủ duy nhất thắng ở năm bàn đầu là Arjun Erigaisi (2.769) trước Martin Petrov (2.548).

Quang Liêm là đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam tại giải. Bởi ở vòng một, Bành Gia Huy (Elo 2.440) thua cả hai ván cờ tiêu chuẩn trước kỳ thủ Bỉ Daniel Dardha (2.605). Dù bị loại sớm, Gia Huy vẫn nhận 3.500 USD tiền thưởng từ ban tổ chức.

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD. Nhà vô địch nhận 120.000 USD.

Đương kim vô địch Magnus Carlsen vắng mặt, cùng hai kỳ thủ hàng đầu khác là Hikaru Nakamura và Fabiano Caruana. Ngoài ra, hầu hết kỳ thủ hàng đầu đều góp mặt.

Xuân Bình