Quang Liêm đụng Vua cờ Carlsen ở ngày đầu Aimchess US

Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm cầm quân đen gặp Magnus Carlsen ở ván thứ ba, siêu giải online Aimchess US tối 28/8, giờ Hà Nội.

Quang Liêm ra quân gặp Levon Aronian lúc 22h thứ bảy 28/8. Đến ván thứ hai lúc 23h, kỳ thủ TP HCM cầm quân trắng gặp Jorden van Foreest. Ván thứ ba diễn ra lúc 0h chủ nhật 29/8, Quang Liêm đụng Vua cờ Carlsen. Sau đó anh cầm quân trắng gặp Wesley So, rồi đánh quân đen với Vidit Santosh Gujrathi.

16 kỳ thủ dự Aimchess US. Nhiều kỳ thủ trong đó đang sống ở Mỹ nên tên giải có thêm chữ US phía sau. Ảnh: CCT

Ngày thi đầu được cho là khó khăn nhất với Quang Liêm, khi Aronian, Carlsen và So đều ở trong top 6 thế giới, theo Elo cờ tiêu chuẩn hiện tại. Kỳ thủ số một Việt Nam cũng sẽ phải cầm quân đen trong ba ván.

Quang Liêm đã gặp Carlsen tám ván, đều ở cờ nhanh và chớp. Anh chưa thắng ván nào, hoà một và thua bảy ván. Ở đối đầu gần nhất, Quang Liêm cầm quân trắng, thua Carlsen ở vòng bảng New in Chess Classic tháng 4/2021.

Aimchess US quy tụ 15 kỳ thủ gồm Magnus Carlsen, Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov, Anish Giri, Wesley So, Alireza Firouzja, Leinier Dominguez, Maxime Vachier-Lagrave, Jan-Krzysztof Duda, Vidit Gujrathi, Quang Liêm, Vladislav Artemiev, Jorden van Foreest, Daniel Naroditsky, Eric Hansen và Awonder Liang.

Trong ba ngày đầu tiên từ 28/8, 16 kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt cờ nhanh, chọn ra tám kỳ thủ điểm cao vào tứ kết. Mỗi ván có thời gian 15 phút cho mỗi kỳ thủ, thêm 10 giây sau từng nước đi. Các ván đấu cách nhau một tiếng.

Aimchess US có quỹ thưởng 100.000 USD, là chặng cuối của hệ thống Champions Chess Tour. Ở chặng áp chót có tên Chessable Masters, Quang Liêm bất ngờ về nhì khi thua Wesley So ở chung kết. So với Chessable Masters, Aimchess US quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh hơn.

Xuân Bình