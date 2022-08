Quang Liêm dự chặng chính thứ hai Champions Chess Tour

MỹKỳ thủ Lê Quang Liêm lại có cơ hội đấu số một thế giới Magnus Carlsen, ở FTX Crypto Cup tại Miami từ 15/8.

FTX Crypto Cup quy tụ tám kỳ thủ gồm Carlsen (Elo cờ tiêu chuẩn 2.864), Alireza Firouzja (2.778), Levon Aronian (2.775), Anish Giri (2.760), Jan-Krzysztof Duda (2.740), Quang Liêm (2.728), Hans Niemann (2.687) và Rameshbabu Praggnanandhaa (2.661). Trong đó bốn kỳ thủ đầu tiên thuộc Top 10 thế giới.

Hôm 4/8, ban tổ chức Champions Chess Tour thông báo tám kỳ thủ dự chặng chính thứ hai. Hình Quang Liêm trong chữ A. Ảnh: CCT

Carlsen và Duda giành quyền dự giải do đang đứng Top 2 Champions Chess Tour 2022, với tiền thưởng lần lượt là 106.500 USD và 73.000 USD. Aronian và Praggnanandhaa dự giải do vào chung kết một trong hai chặng thường (regular) gần nhất ở Chessable Masters và FTX Road to Miami.

Ngoài ra, ban tổ chức trao hai suất mời cho những kỳ thủ đang đứng vị trí cao tiếp theo của Tour, cho Quang Liêm và Giri, lần lượt đứng thứ tư và thứ năm của Tour. Quang Liêm đã kiếm 54.000 USD, còn Giri cũng giành 49.000 USD.

Ban đầu, hai kỳ thủ Trung Quốc Đinh Lập Nhân (Ding Liren) và Vi Dịch (Wei Yi) giành suất dự giải do vào chung kết một trong hai chặng thường gần đây. Nhưng họ không thể tới Miami để thi đấu, phải rút lui. Hai suất trống này được trao cho kỳ thủ số bốn thế giới Firouzja, và trẻ số một Mỹ Niemann.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Quang Liêm được dự chặng chính (major) Champions Chess Tour 2022. Lần đầu diễn ra tại Oslo, Na Uy, mang tên Esports Cup. Kỳ thủ người TP HCM gây bất ngờ ở giải đó khi lần đầu thắng Vua cờ Carlsen, không chỉ một mà hai ván. Anh cũng kết thúc giải ở vị trí thứ hai, sau Duda.

Quang Liêm không đánh hai chặng thường vừa qua, do bận thi đấu SEA Games và hai giải cờ tiêu chuẩn Prague Masters và Biel Grandmaster. Quang Liêm kiếm thêm 19 Elo qua hai giải đó, để vươn lên thứ 21 thế giới.

Thể thức FTX Crypto Cup giống Oslo Esports Cup, với tổng tiền thưởng 210.000 USD, trung bình 26.250 USD cho mỗi kỳ thủ. Điểm khác là giải sắp tới có thêm khoản tiền thưởng 100.000 USD trao bằng bitcoin, đồng nghĩa khoản này sẽ thay đổi trong khi giải đấu diễn ra dựa theo thị giá tiền số này.

Tám kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt, mỗi ngày một trận. Mỗi trận hai kỳ thủ đấu bốn ván cờ nhanh với nhau, kèm loạt tie-break cờ chớp nếu hoà 2-2. Kỳ thủ thắng từ cờ nhanh được ba điểm, thua 0 điểm. Nếu thắng cờ chớp, kỳ thủ được hai điểm, người thua được một điểm. Với mỗi điểm giành được, kỳ thủ được thưởng 2.500 USD. Như vậy, tiền thưởng tối đa mà mỗi kỳ thủ có thể đoạt được là 52.500 USD. Nếu kỳ thủ đạt ít hơn hai điểm chung cuộc, họ vẫn được nhận tối thiểu 5.000 USD.

FTX Crypto Cup diễn ra từ 15/8 đến 21/8, mỗi ngày một vòng đấu. Thời gian thi đấu mỗi ngày bắt đầu từ 23h, giờ Hà Nội. Các kỳ thủ sẽ ngồi đấu trực diện, nhưng thông qua màn hình máy tính tương tự ở Oslo.

Champions Chess Tour là hệ thống giải cờ vua trực tuyến do Carlsen khởi xướng. Tour 2022 có quỹ thưởng 1,6 triệu USD, đã qua năm chặng đấu. Tour gồm ba chặng chính, trước mỗi chặng chính là hai chặng thường. Quang Liêm đã hai lần về nhì một chặng của Tour, nhưng chưa từng thắng chặng.

Xuân Bình