Quang Liêm đấu Vua cờ Carlsen ở tứ kết Airthings Masters

Giành 7 trên 9 điểm trong ngày thi sáng 23/2, kỳ thủ Lê Quang Liêm chen vào top 8 siêu giải cờ nhanh online Airthings Masters.

Quang Liêm leo bốn bậc, từ vị trí 11 lên thứ 7 nhờ hai chiến thắng và một ván hoà trong ngày thi cuối vòng tròn tính điểm. Anh cầm quân trắng, hạ nữ kỳ thủ duy nhất tại giải Alexandra Kosteniuk. Đến ván thứ hai, Quang Liêm cầm quân đen nhưng hạ đối thủ cạnh tranh trực tiếp Vincent Keymer. Ở ván cuối hoà Hans Niemann giúp Quang Liêm vừa đủ điểm kết thúc trong top 8.

Kỳ thủ số một Việt Nam kiếm 22 điểm qua 15 ván đấu, ngay trên hai kỳ thủ top 10 thế giới Levon Aronian và Anish Giri. Nhóm bị loại còn có nhà vô địch cờ nhanh thế giới Nodirbek Abdusattorov, người đoạt Cup Thế giới Jan-Krzysztof Duda hay kỳ thủ số bảy thế giới Shakhriyar Mamedyarov.

"Tin tốt là tôi đã vào tứ kết", Quang Liêm viết lên Twitter sau ván đấu. "Còn tin xấu là tôi gặp Carlsen".

Bảng điểm vòng tròn tính điểm Airthings Masters sau 15 ván.

Quang Liêm bằng điểm Đinh Lập Nhân và Keymer, và đứng giữa hai kỳ thủ này theo chỉ số phụ. Với vị trí thứ bảy, kỳ thủ người TP HCM sẽ gặp người đứng nhì bảng vòng ngoài, chính là Carlsen. Vua cờ Na Uy giành 25 điểm, ít hơn bốn điểm so với người dẫn đầu Ian Nepomniachtchi. Vị trí thứ ba và thứ năm lần lượt thuộc về Vladislav Artemiev, Andrey Esipenko và Eric Hansen.

Quang Liêm kết thúc vòng tròn với 6 ván thắng, 4 hoà và 5 thua. Anh thắng Hansen, Duda, Mamedyarov, Esipenko, Kosteniuk và Keymer. Năm người hạ Quang Liêm gồm Carlsen, Đinh, Giri, Artemiev và Abdusattorov. Tiền thưởng hiện tại của kỳ thủ số một Việt Nam là 5.500 USD. Quan trọng hơn, việc vào top 8 Airthings Masters đảm bảo cho Quang Liêm dự một giải tiếp theo của Champions Chess Tour, hệ thống thi đấu trực tuyến do Carlsen khởi xướng.

Đây là lần thứ ba Quang Liêm vào vòng đấu loạt trực tiếp ở Champions Chess Tour, sau New in Chess Classic tháng 4/2021 và Chessable Masters tháng 8/2021. Thành tích tốt nhất của anh là vào chung kết ở Chessable Masters, trước khi thua Wesley So.

Quang Liêm đang đứng thứ 30 thế giới cờ tiêu chuẩn, và thứ 46 cờ nhanh, còn Carlsen đứng số một cả hai loại cờ này. Trong 10 lần đụng độ trước đây, Quang Liêm hoà một và thua 9 ván trước Vua cờ.

Quang Liêm (trái) đấu Carlsen ở giải cờ nhanh thế giới cuối năm 2019 tại Moscow, Nga. Ảnh: FIDE

Tứ kết Airthings Masters diễn ra từ 0h thứ Năm 24/2, giờ Hà Nội. Các cặp đấu tối đa bốn ván cờ nhanh, kỳ thủ nào đoạt 2,5 điểm trở lên sẽ vào bán kết. Nếu hoà 2-2 sau bốn ván, hai kỳ thủ sẽ đấu tie-break hai ván cờ chớp. Nếu vẫn hoà, hai kỳ thủ sẽ đấu một ván armageddon để tranh suất đi tiếp.

Xuân Bình