Quang Liêm đấu ba ván với Vua cờ Gukesh

MỹLê Quang Liêm được mời dự siêu giải Grand Chess Tour ở St Louis, nơi anh sẽ đấu ba ván với nhà vô địch thế giới Gukesh Dommaraju.

Quang Liêm sẽ dự giải từ 11/8 đến 15/8 tại St Louis, bang Missouri, Mỹ. Ngày thi đấu bắt đầu lúc 0h sáng hôm sau, giờ Hà Nội.

Kỳ thủ số một Việt Nam sẽ tranh tài với 9 đối thủ khác, gồm Gukesh, Fabiano Caruana, Nodirbek Abdusattorov, Wesley So, Levon Aronian, Maxine Vachier-Lagrave, Leinier Dominguez, Sam Shankland và Grigory Oparin. Theo Elo cờ nhanh, Quang Liêm đứng thứ tám. Còn ở cờ chớp, anh là hạt giống số sáu.

Lê Quang Liêm tại một ván đấu cờ chớp Grand Chess Tour ở St Louis, Missouri, Mỹ, ngày 18/11/2023. Ảnh: GCT

Đây là lần đầu Quang Liêm được mời dự giải ở Grand Chess Tour, kể từ chặng St Louis năm 2023. Kỳ thủ số một Việt Nam hiện định cư ở St Louis, nên anh thường xuyên được mời thi đấu mỗi khi Grand Chess Tour xuất hiện ở đó, với giải nhanh chớp St Louis và cờ tiêu chuẩn Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour (GCT) là hệ thống siêu giải cờ vua hàng đầu thế giới, đấu trên bàn cờ. Năm nay GCT có 6 chặng, gồm hai giải tiêu chuẩn, ba nhanh chớp và một vòng chung kết. Qua ba chặng năm nay, Alireza Firouzja đang dẫn đầu, dù chưa thắng chặng nào. Kỳ thủ số một Magnus Carlsen mới dự một chặng.

Theo thể thức giải nhanh chớp, mỗi kỳ thủ điều gặp các đối thủ còn lại ba ván, gồm một cờ nhanh, hai cờ chớp. Ba ngày đầu tiên, mỗi ngày đấu ba ván cờ nhanh. Còn ở hai ngày còn lại, mỗi ngày đánh 9 ván cờ chớp.

Mỗi ván thắng cờ nhanh được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm. Ván thắng cờ chớp được một điểm, hòa 0,5 điểm. Mỗi kỳ thủ có 25 phút cho một ván cờ nhanh, thêm 10 giây sau mỗi nước đi (25+10). Còn thể thức cờ chớp là 5+2. Quỹ thưởng của giải là 175.000 USD, còn nhà vô địch nhận 40.000 USD.

Quang Liêm đã gặp Gukesh 7 ván tính Elo. Kỳ thủ 34 tuổi thắng một, hòa ba và thua ba ván. Đây là là lần đầu Quang Liêm gặp Gukesh kể từ khi kỳ thủ 19 tuổi lên ngôi Vua cờ cuối năm ngoái.

Xuân Bình