Quang Hùng MasterD - từ vô danh đến hiện tượng âm nhạc

Quang Hùng MasterD từng xin hát không cát-xê, ngủ ở công viên vì không có tiền thuê phòng ngày mới vào TP HCM lập nghiệp.

Thời điểm thị trường âm nhạc trong nước nở rộ với những gương mặt trẻ bứt phá, Quang Hùng MasterD được nhớ đến nhờ chất nhạc dễ nghe, dễ thuộc, pha chút tinh nghịch. Trong Anh trai say hi - show âm nhạc đình đám năm qua, ca sĩ được chọn vào đội hình nhóm nhạc toàn năng Best 5, bên cạnh Hiếu Thứ Hai, Ryhder, Isaac, Đức Phúc.

Anh được nhiều fan khen đa tài với khả năng sáng tác, phong cách trình diễn tự nhiên, gương mặt sáng. Nhiều bài Quang Hùng MasterD tham gia sản xuất, biểu diễn, trở thành bản hit hút vài chục triệu lượt nghe như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén, Cứ để anh ta rời đi.

'Dễ đến dễ đi' - Quang Hùng MasterD Bài "Dễ đến dễ đi", Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện, hiện có 67 triệu lượt xem. Video: YouTube Quang Hùng MasterD

Trước đó, dù đã gia nhập làng nhạc gần 10 năm, nổi tiếng ở Thái Lan 5 năm nay, Quang Hùng MasterD là cái tên mờ nhạt trong nước. Chàng trai người Huế trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ âm nhạc.

Quang Hùng MasterD trong show "Anh trai say hi". Cuối năm ngoái, anh đoạt danh hiệu tại gala "Ngôi sao của năm". Ảnh: Vie

18 tuổi, anh đỗ Học viện Âm nhạc Huế nhưng học được nửa năm thì dừng để vào TP HCM lập nghiệp. Gia đình không khá giả, lại chưa có tên tuổi, anh xin vào các công ty giải trí nhỏ. Nhiều sự kiện, Quang Hùng và êkíp xin hát mà không nhận cát-xê, tự bỏ tiền trang điểm, đi lại để có thêm kinh nghiệm. Ca sĩ từng qua nhiều ngày tháng lang thang, ngủ bờ ngủ bụi ở công viên vì không có tiền đóng tiền nhà. Thời gian ấy, có một chiếc piano để sáng tác là ước mơ xa xỉ với anh.

Năm 2019, anh vào làm việc trong một công ty quản lý nghệ sĩ, nhưng được vài tháng thì nơi này phá sản. Khi chủ nhà gọi điện đòi tiền, anh nghĩ không còn trụ được ở TP HCM lâu. Buồn vì sắp phải về quê bắt đầu từ con số 0, anh viết Đừng khóc một mình. Đúng lúc ấy, nhà sản xuất một web drama liên hệ muốn mua một ca khúc của anh cho phim mới. Quang Hùng gửi Đừng khóc một mình và được đoàn phim chấp nhận. Số tiền bán bài hát giúp anh trụ lại ở TP HCM thêm một thời gian.

Một năm sau, ca khúc Dễ đến dễ đi của anh đột ngột nổi tiếng ở Thái Lan. Ca sĩ nhớ thời điểm ấy, anh sụt hai kg vì bất ngờ, nôn nao đến mức không ăn uống được gì. Anh dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân nhưng không lý giải được vì sao người Thái có cảm tình với ca khúc. Sau này, một số bạn bè của anh nhận xét bài hát có giai điệu gợi nhớ một số bản dân ca Thái.

Ca sĩ thần tượng Trung Quốc cover nhạc Việt Hai ca sĩ Trung Quốc Hầu Minh Hạo, Cúc Tịnh Y cover "Dễ đến dễ đi", bản tiếng Trung có tên "Đôi mắt em tựa ánh sao trời". Video: Tmall

Ca khúc giúp chặng đường âm nhạc của Quang Hùng thuận lợi hơn. Anh trở thành ca sĩ được yêu thích ở Thái Lan, được người hâm mộ nước này chào đón. Bài hát còn nổi tiếng ở nhiều nước châu Á, có thêm bản tiếng Trung và một số ngôn ngữ khác. Số tiền thu được từ nhạc phẩm, Quang Hùng giúp gia đình trả nợ vì kinh doanh thua lỗ.

Sau những thành công đầu tiên, anh nắm được công thức làm nhạc, với các ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ lãng mạn, không quá phức tạp. Đó cũng là bí quyết giúp anh tạo ra nhiều hit.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp khởi sắc, anh cho biết mắc bệnh rối loạn thần kinh. Ca sĩ mệt, lo lắng, khó thở khi lên sân khấu, bức bối lúc vào phòng thu, phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc một dạng bệnh tâm lý, do ở nhà làm nhạc quá nhiều, ít tiếp xúc xã hội.

Quang Hùng về Huế dưỡng bệnh 10 ngày, uống đủ loại thuốc Bắc thuốc Nam nhưng không cải thiện. Cảm thấy bứt rứt trong người, anh lại vào Nam, dùng âm nhạc làm "liều thuốc" chữa bệnh.

Quang Hùng MasterD hát 'Thủy triều' tiếng Thái Quang Hùng MasterD hát "Thủy triều" bản tiếng Thái cùng ca sĩ Gulf Kanawut. Video: VAC

Đến nay, ca sĩ cho biết đã cải thiện khoảng 80% tình trạng sức khỏe. Đôi lúc, anh vẫn còn cảm giác lo lắng khi biểu diễn, nhưng biết cách kiểm soát cảm xúc. Anh không còn uống thuốc mà trị liệu bằng những bản nhạc du dương, tập thể thao điều độ.

Ở tuổi 28, Quang Hùng MasterD không còn áp lực tài chính. Trước kia, mỗi tháng anh chỉ có hai, ba show thì giờ "chạy" đến 20 show. Từng bị đặt biệt danh "con ghẻ" vì nổi tiếng ở Thái Lan nhưng lại không có fan trong nước, anh giờ có fanclub với hơn 80.000 thành viên trên Facebook. Mỗi sự kiện offline của ca sĩ hút hàng nghìn người hâm mộ. Sau khi nổi tiếng, anh đặt mục tiêu ra album, mở concert riêng. "Tôi sợ nhất sự rập khuôn trong âm nhạc, nên luôn muốn làm mới mình mỗi ngày", Quang Hùng MasterD nói.

Hà Thu