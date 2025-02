Quang Hùng MasterD: 'Tôi vui khi giúp bố mẹ trả nợ'

Ca sĩ Quang Hùng MasterD nói nhờ có nhiều bản hit nên chạy show đều, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ trả nợ do kinh doanh không thuận lợi.

Anh đón 1.000 fan dự buổi gặp mặt sau thành công tại show Anh trai say hi. Ông Lê Quang Ngọc - bố Quang Hùng MasterD - lần đầu xuất hiện tại sự kiện của con để ủng hộ tinh thần.

Bố Quang Hùng MasterD giao lưu cùng khán giả Bố Quang Hùng MasterD mang hoa lên sân khấu tặng con trai và giao lưu cùng khán giả, hôm 22/2 ở Đà Nẵng.

Ca sĩ cho biết bố bắt xe từ Huế vào Đà Nẵng, có mặt tại địa điểm chỉ vài giờ trước khi chương trình diễn ra. Trên sân khấu, ông ôm con, gọi ca sĩ bằng nickname "bé Phone".

Bố Quang Hùng nhận không giỏi ăn nói nhưng khi đứng cạnh con, ông không lo lắng mà cảm thấy tự hào. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã yêu thương Quang Hùng MasterD. Tôi vui vì có thể đứng đây, chứng kiến sự trưởng thành của con", ông nói.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Quang Hùng cho biết gia đình là điểm tựa tinh thần, giúp anh vượt qua nhiều thử thách. Lúc anh quyết định theo đuổi âm nhạc, bố mẹ từng ngăn cản vì cho rằng con đường này lắm chông gai. Những ngày đầu tự lập ở TP HCM, Quang Hùng từng muốn bỏ về Huế do mọi thứ xa lạ với chàng trai 18 tuổi. Nhưng rồi, anh nhớ lại lời hứa với bố rằng "không thành công sẽ không quay đầu", nên chọn cách tiếp tục bám trụ.

Thời gian đầu, mỗi ngày anh nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ từ bố. Khi thấy con gầy gò, gia đình hối thúc Quang Hùng bớt thức khuya, hạn chế công việc để chăm sóc bản thân.

Ca sĩ cho biết ngại chia sẻ khó khăn với người thân vì sợ họ lo lắng. Dù thế, bố mẹ vẫn biết chuyện anh thất bại trong các dự án đầu tay hay gặp khó khăn khi công ty quản lý phá sản. Quang Hùng nhớ có lần bố gọi điện bảo "con hết tiền hả, bố mẹ gửi cho nhé". Tuy nhiên, anh trấn an họ, đáp "con có thể tự xoay xở".

Thời điểm bị chê bai là "con ghẻ của làng nhạc" do nổi tiếng ở Thái Lan nhưng trong nước lại nhạt nhòa, Quang Hùng chạnh lòng, nản chí. Nhưng rồi, anh vực dậy tinh thần nhờ câu nói của mẹ: "Con ghẻ hay con cưng của ai mẹ không cần biết, chỉ cần con mãi là con trai của mẹ là đủ". Lời động viên của mẹ giúp anh không còn lăn tăn về cách người khác đánh giá mình. Dù thế, Quang Hùng biết ơn mọi chuyện từng xảy đến vì nhờ đó, anh có cảm xúc, trải nghiệm để sáng tác. Chẳng hạn, anh viết Đừng khóc một mình vào khoảng thời gian bị mất phương hướng, mỗi tối chạy xe máy khắp các con phố, tự than trách số phận.

Quang Hùng MasterD: 'Tôi vui khi giúp bố mẹ trả nợ' Quang Hùng MasterD: "Âm nhạc cứu tôi rất nhiều lần". Video: Minh Trịnh

Đến nay, sau gần 10 năm lăn lộn với nghề, Quang Hùng MasterD cảm nhận mình đã phần nào thực hiện được lời hứa ngày xưa, không còn khiến gia đình lo lắng nhiều. Khi bố mẹ khoe thành tích của anh hay thông báo với họ hàng "Tối nay thằng Phone lên tivi đó nhé", anh vui lây.

Thu nhập ổn định giúp ca sĩ hỗ trợ bố mẹ vượt qua giai đoạn khủng hoảng do làm ăn không như ý. Theo Quang Hùng, thời điểm ca khúc Dễ đến dễ đi hot, anh chạy show khắp nơi, cát-xê tích góp để trả nợ. "Âm nhạc từng cứu tôi rất nhiều lần. Nếu không nhờ nó, tôi đã phải ngủ bụi do nợ tiền trọ, tay trắng về quê và không thể lo lắng cho người thân", anh nói thêm. Tương lai, Quang Hùng mong vững vàng hơn về kinh tế, có thể lo cho bố mẹ và em trai có cuộc sống đủ đầy, đưa họ đi du lịch. Hiện anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, thoải mái khi bị mọi người đặt câu hỏi "bao giờ cưới vợ?".

Từ chàng trai tự ti về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, đến nay Quang Hùng nói tự tin hơn về nhiều mặt. Anh giữ niềm tin, cảm hứng làm nghề nhờ tình yêu của khán giả. Theo ca sĩ, chỉ cần được cầm micro, lên sân khấu "cháy" hết mình với khán giả đã là niềm hạnh phúc. Anh chọn làm nghề bằng tâm thế không ngừng sáng tạo, kỹ tính trong mọi khâu để mang đến sản phẩm tốt nhất cho công chúng.

Quang Hùng MasterD trong bộ ảnh mới đầu năm.

Tại buổi gặp fan, Quang Hùng MasterD thể hiện loạt hit gắn với sự nghiệp. Anh lần đầu giới thiệu MV Đầu tư cho trái tim với phong cách pop pha R&B. Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh - thần tượng của Quang Hùng - nhận xét đàn em có nhiều nỗ lực trong nghề. "Cậu ấy không chỉ có chất giọng dễ chạm đến cảm xúc người nghe mà còn thể hiện thái độ nghiêm túc. Tôi tin Quang Hùng sẽ gặt hái thêm thành công", Phan Mạnh Quỳnh nói.

Trích MV "Đầu tư cho trái tim" của Quang Hùng MasterD Trích MV "Đầu tư cho trái tim".

Ca sĩ tên thật là Lê Quang Hùng, 27 tuổi, quê ở Huế. 18 tuổi, anh đỗ Học viện Âm nhạc Huế nhưng học được nửa năm thì dừng để vào TP HCM lập nghiệp. Ca sĩ khởi đầu bằng việc tham gia chương trình The Debut 2018, là tác giả các ca khúc Vì yêu là nhớ (Han Sara hát), Em lỡ yêu sai anh (JinJu), Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng).

Năm 2020, ca khúc Dễ đến dễ đi đưa tên tuổi của anh lan rộng, được nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan như diễn viên Cee Siwat, ca sĩ Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska cover. Bài hát hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok, sau đó phổ biến sang Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với các phiên bản khác nhau. Hồi tháng 3/2024, anh đoạt giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Asia Top Awards của Thái Lan.

Trong Anh trai say hi - show âm nhạc đình đám năm 2024, ca sĩ được chọn vào đội hình nhóm nhạc toàn năng Best Five, bên cạnh Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Isaac, Đức Phúc. Anh được nhiều fan lẫn đồng nghiệp khen đa tài với khả năng sáng tác, phong cách trình diễn tự nhiên, gương mặt sáng. Nhiều tiết mục có Quang Hùng tham gia như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén, Cứ để anh ta rời đi, hút hàng chục triệu lượt xem. Tại gala Ngôi sao của năm 2024, Quang Hùng MasterD thắng giải Anh trai tài năng, vượt Soobin Hoàng Sơn, Hiếu Thứ Hai.

Ca khúc "Thủy triều" - Quang Hùng MasterD Quang Hùng hát "Thủy triều".

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp