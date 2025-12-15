Quang Hùng MasterD, Orange, Pháo Northside hóa thân nhân vật game Crossfire Legends

Dự án game Crossfire: Legends thu hút sự chú ý khi liên tiếp giới thiệu Orange, Pháo Northside và Quang Hùng MasterD hóa thân thành các nhân vật trước thời điểm game phát hành.

Chỉ trong ba ngày, cộng đồng Crossfire: Legends chứng kiến loạt hình ảnh cosplay từ ba nghệ sĩ trẻ Orange, Pháo Northside và Quang Hùng MasterD. Sự xuất hiện của họ diễn ra ngay trước thời điểm game dự kiến mở cửa ngày 16/12.

Pháo Northside, Orange hóa thân vào phân cảnh trong game. Ảnh: Crossfire Legends

Orange là nghệ sĩ đầu tiên được công bố, hóa thân thành nhân vật Fox Howl – hình tượng nữ chiến binh quen thuộc trong dòng game bắn súng. Màu sắc chủ đạo của nhân vật tương đồng với phong cách thường thấy của ca sĩ, tạo nên sự liên kết tự nhiên trong hình ảnh cosplay.

Một ngày sau, rapper Pháo Northside xuất hiện trong trang phục Victoria. Ngoại hình mạnh mẽ, giàu năng lượng của nữ rapper phù hợp tinh thần chiến binh, khiến hình ảnh cosplay nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người theo dõi.

Gương mặt tiếp theo là Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ được lựa chọn vào vai thủ lĩnh Swat, hình tượng gắn với các pha chiến đấu tốc độ và phản xạ nhanh trong game. Hình ảnh hóa thân của anh tạo thêm sự chú ý cho dự án, đặc biệt khi loạt sản phẩm âm nhạc gần đây của Quang Hùng được giới trẻ quan tâm.

Sự kiện giới thiệu ba đại sứ quảng bá. Ảnh: Crossfire Legends

Cùng lúc ra mắt game, Crossfire: Legends cho biết kế hoạch Megalive "7 ngày 7 đêm" sẽ quy tụ thêm nhiều streamer và nhân vật có ảnh hưởng. Danh sách chi tiết chưa được công bố, dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu gần thời điểm game ra mắt.

Crossfire: Legends hiện mở đăng ký sớm và triển khai các hoạt động cộng đồng chào mừng thời điểm mở cửa trong tháng 12.

Linh Lam