Quang Hùng MasterD làm đại sứ chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng

Tiêm chủng Long Châu công bố Quang Hùng MasterD là đại sứ chiến dịch "Vì một thế hệ trẻ không ung thư do HPV", góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết mục tiêu chiến dịch diễn ra trong bối cảnh virus HPV vẫn là mối nguy âm thầm, ảnh hưởng trực tiếp giới trẻ - nhóm có nguy cơ nhiễm cao nhưng thiếu thông tin và thường chủ quan. Theo đó, "Vì một thế hệ trẻ không ung thư do HPV" được triển khai trên đa nền tảng, với loạt hoạt động hấp dẫn.

Long Châu cùng Quang Hùng MasterD mong tiếp cận giới trẻ theo cách gần gũi nhất, từ đó chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể: chủ động tìm hiểu và tiêm phòng HPV sớm để bảo vệ sức khỏe bản thân lẫn người thân yêu.

Poster Quang Hùng MasterD đồng hành chiến dịch "Vì một thế hệ trẻ không ung thư do HPV". Ảnh: FPT Long Châu

Phía Long Châu đánh giá Quang Hùng MasterD là ngôi sao tài năng, có lượng fan đông đảo ở Việt Nam lẫn châu Á. Anh ghi dấu với hình ảnh tích cực, gần gũi và truyền cảm hứng sống lành mạnh đến giới trẻ, phù hợp thông điệp chiến dịch mới của nhãn hàng.

Trước đó, Quang Hùng lẫn Long Châu úp mở dự án hợp tác trên Fanpage, thu hút sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng fan. Đa số khán giả nói sẽ hưởng ứng chiến dịch "Vì một thế hệ trẻ không ung thư do HPV".

"Chọn nghệ sĩ trẻ đang được Gen Z yêu thích là cách chúng tôi đưa thông điệp y tế đến gần hơn người trẻ, bằng ngôn ngữ và hình ảnh mà họ thực sự quan tâm. Đây không phải chiến dịch truyền thông đơn thuần, mà là bước đi chiến lược nhằm tạo sự hay đổi về hành vi, hướng đến thế hệ khỏe mạnh, chủ động bảo vệ bản thân", đại diện FPT Long Châu lý giải.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD. Ảnh: NVCC

Quang Hùng MasterD chạm ngõ làng giải trí qua chương trình The Debut 2018, là tác giả loạt ca khúc Vì yêu là nhớ (Han Sara hát), Em lỡ yêu sai anh (JinJu), Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng). Trong Anh trai say hi - show âm nhạc đình đám năm 2024, anh được chọn vào đội hình nhóm nhạc toàn năng Best Five, bên cạnh Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Isaac, Đức Phúc. Ca sĩ được fan lẫn đồng nghiệp khen đa tài với khả năng sáng tác, phong cách trình diễn tự nhiên, gương mặt sáng. Nhiều tiết mục có Quang Hùng MasterD tham gia như Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Cứ để anh ta rời đi... hút hàng chục triệu lượt xem.

Thiên Hà