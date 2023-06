Quang Hải tập buổi đầu dưới thời HLV Troussier

Trước khi trở về đợt này, Quang Hải đã thanh lý hợp đồng sớm một năm, do không được đội bóng ở Ligue 2 trọng dụng. Anh là thành viên duy nhất của đội tuyên đang tự do. Tuy nhiên, theo nguồn tin của VnExpress, Quang Hải đã đạt thoả thuận sơ bộ với CLB Công An Hà Nội và sẽ ký hợp đồng trong tháng này để kịp đá V-League 2023.