Quang Hải nhận Oppo A95 sau trận đấu với Campuchia

Smartphone mới nhất từ Oppo với camera AI thông minh, cấu hình mạnh là phần thưởng cho các cầu thủ xuất sắc nhất trận tại AFF Suzuki Cup 2020.

Oppo A95 là một trong những sản phẩm của Oppo được người tiêu dùng yêu thích tại Đông Nam Á. Dòng smartphone có thiết kế đậm chất thời trang và cấu hình mạnh với hệ thống camera 48 megapixel sắc nét, camera AI làm đẹp với độ phân giải 16 megapixel; màn hình AMOLED Full HD+ mang lại khả năng hiển thị tốt, tốc độ sạc nhanh ấn tượng giúp sạc đầy 54% viên pin 5000 mAh trong 30 phút.

Quang Hải selfie với camera AI trên Oppo A95. Ảnh: Oppo

Sản phẩm từ Oppo còn được tích hợp hàng loạt cải tiến cả về phần cứng và phần mềm với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 662, dung lượng RAM 8 GB hoặc 12 GB cùng khả năng mở rộng RAM lên đến 5 GB. Thông số của máy giúp trải nghiệm của người dùng diễn ra trơn tru, mượt mà. Đặc biệt, trải nghiệm theo dõi các trận đấu thể thao trên màn hình AMOLED 6,43 inch rất sắc nét, màu sắc chân thực.

Oppo A95 còn thu hút bởi thiết kế trẻ trung hiện đại với công nghệ phủ màu độc quyền, chống mài mòn và chống bám vân tay. Đồng thời mặt lưng máy còn gây ấn tượng lớn cho người dùng với hiệu ứng chuyển màu bắt mắt khi thay đổi góc nhìn.

Oppo A95 có thiết kế thời trang, màn hình AMOLED sắc nét. Ảnh: Oppo

Đồng hành cùng AFF Cup 2020, Oppo A95 sẽ là phần thưởng cho các cầu thủ đạt danh hiện "Man of the Match". Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam là người nhận được sản phầm của Oppo với màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Campuchia.

Trong trận này, Quang Hải là người đóng góp nhiều đường chuyền quyết định, ghi được một bàn trong thắng lợi 4-0 của đội tuyển Việt Nam. Trận thắng Campuchia cũng giúp Việt Nam vượt qua vòng bảng để gặp Thái Lan trong trận bán kết.

Trước Quang Hải, hai cầu thủ Phan Văn Đức và Nguyễn Tuấn Anh cũng đã nhận được phần thưởng từ Oppo khi giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Lào và Malaysia. Giải thưởng "Man of the Match" do Oppo tài trợ chính nhằm vinh danh các cầu thủ có đóng góp nổi bật trong các trận đấu. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 20 cầu thủ nhận được phần thưởng từ Oppo.

Hoài Phương