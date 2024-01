Quang Hải làm lễ ăn hỏi

Quang Hải hôn vợ sắp cưới. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sinh năm 1997, hơn vợ ba tuổi. Anh là ngôi sao bóng đá nổi tiếng còn vợ làm kinh doanh tự do và người mẫu ảnh. Cả hai quen và yêu nhau từ năm 2021, nhưng ít công khai trên mạng xã hội. Dù vậy, cả hai vẫn hiện diện ở nhiều sự kiện, gần nhất là đám cưới Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My.