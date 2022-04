Hà NộiVào sân thay người, tiền vệ Nguyễn Quang Hải góp dấu giày giúp Hà Nội thắng Công an Nhân dân 4-0 ở vòng loại Cup Quốc gia 2022.

Quang Hải chúc mừng Tuấn Hải, sau khi đồng đội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở trận thắng Công an Nhân dân.

*Ghi bàn: Tuấn Hải 36' (phạt đền), 64', Việt Anh 62', Văn Quyết 90'+3.

Khác với trận đấu cuối cùng ở V-League 2022 - hạ Viettel 1-0 ở trận đấu bù tuần trước, hôm nay Quang Hải ngồi dự bị. Đây được xem là trận đấu cuối cùng của anh trên sân Hàng Đẫy, trước khi hết hạn hợp đồng vào ngày 12/4.

Phút 61, Quang Hải được tung vào thay Phạm Thành Lương. Lúc này, Hà Nội dẫn 1-0 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải ở gần cuối hiệp một. Dù chơi áp đảo về thế trận, Hà Nội không tạo nhiều cơ hội. Sự xuất hiện của tiền vệ 25 tuổi lập tức mang hiệu ứng tích cực. Một phút sau khi anh vào sân, tỷ số được nhân đôi cho Hà Nội, khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Nam bất thần sút xa từ sân nhà thành bàn.

Quang Hải không có cơ hội ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của anh trên sân Hàng Đẫy.

Hai phút sau, cách biệt được gia tăng lên thành 3-0. Chính Quang Hải chọc khe cho Tuấn Hải thoát xuống, rê qua thủ môn Sỹ Huy rồi ghi bàn vào lưới trống.

Với cách biệt an toàn, các đồng đội hướng đến việc tri ân Quang Hải bằng cách liên tục dồn bóng cho anh. Tuy nhiên, do bị các cầu thủ Công an Nhân dân đeo bám liên tục, tiền vệ của Hà Nội không thể rảnh chân dứt điểm. Phút 84, Quang Hải tung ra thêm một đường chuyền thuận lợi để Văn Đạt thoát xuống, nhưng tiền đạo đội chủ nhà sút ra ngoài trước khung thành rộng mở.

Chiến thắng 4-0 của Hà Nội được hoàn tất ở phút bù giờ, khi tiền đạo vào thay người Nguyễn Văn Quyết dứt điểm trong cấm địa thành bàn.

Quang Hải kiến tạo ở trận cuối cùng trên sân Hàng Đẫy

Vào vòng 1/8 Cup Quốc gia, Hà Nội sẽ làm khách của Đà Nẵng ngày 11/4. Đó sẽ là trận cuối cùng Quang Hải chơi cho Hà Nội, trước khi trở thành cầu thủ tự do một ngày sau đó. Quang Hải đã khẳng định không gia hạn với Hà Nội, vì muốn ra nước ngoài thi đấu. Hiện, một số CLB ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Thuỵ Sĩ, Latvia... được cho đã đặt vấn đề với anh và người đại diện.

Quang Hải đã trải qua sáu mùa giải chuyên nghiệp cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 127 trận và ghi 35 bàn. Anh đã giành mọi danh hiệu cấp CLB như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, ba Siêu Cup, bên cạnh Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2018. Anh cũng là nhân tố quan trọng của các đội tuyển quốc gia về nhì ở giải U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

