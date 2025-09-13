Quang Hải giúp CAHN chiếm đầu bảng V-League

Hà NộiTiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải sút xa mở tỷ số giúp Công an Hà Nội hạ Hải Phòng 2-1 để chiếm ngôi đầu V-League 2025-2026.

Đây là trận đấu sớm nhất vòng 9, cùng Nam Định đấu Công an TP HCM. Hai trận được đẩy lên nhằm tạo điều kiện cho Nam Định và CAHN thi đấu các giải Đông Nam Á và châu Á.

Quang Hải tỏa sáng sau hơn một tiếng cùng các đồng đội bế tắc trước Hải Phòng. Cơ hội đầu tiên đến ở phút 23 khi đội trưởng CAHN đá phạt buộc Đình Triệu đấm bóng giải nguy.

Phút 64, cầu thủ Hải Phòng để mất bóng trước vòng cấm. Quang Hải chớp thời cơ cứa lòng chân trái, đưa bóng chạm mép trong cột trái thành bàn mở tỷ số cho CAHN. 6 phút sau, tiền vệ sinh năm 1997 châm ngòi cho bàn thứ hai. Anh tỉa bóng sang trái để Đình Bắc chuyền cho Leonardo Artur. Tiền đạo người Brazil khống chế một nhịp rồi cứa lòng chân phải vào góc thấp phải nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô.

Nguyễn Quang Hải (trái) ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút 64 trong trận CAHN thắng Hải Phòng 2-1 ở trận đấu sớm vòng 6 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 13/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Hải Phòng thủ thế suốt trận nhưng cũng tạo ra không ít tình huống thót tim cho CAHN. Phút 26, Luiz Antonio sút ở góc hẹp trái khiến thủ thành Nguyễn Filip mất hai nhịp bắt gọn bóng. Sau đó, thủ môn Việt kiều phát bóng thiếu chuẩn xác giúp Hữu Nam sút xa trúng nóc lưới. Đến cuối hiệp, Fred Friday ngoặt bóng lừa một hậu vệ nhưng cú sút vào góc trái bị Filip dùng chân cản phá.

Sang hiệp hai, CAHN nỗ lực tấn công nhưng việc thiếu Alan Sebastiao – chân sút số một V-League mùa này với 5 bàn, khiến hàng công thiếu sắc bén. Phút 50, thủ môn Đình Triệu hai lần cứu thua trước cú vô-lê sát vòng cấm vào góc cao phải của Artur, rồi cú vô-lê trong vòng 16m50 của Đình Bắc.

Sau khi có hai bàn, CAHN giảm nhịp độ, bị dồn ép và tận dụng phản công. Tuy nhiên, Lê Văn Đô, Đình Bắc, Artur đều không thể tận dụng các cơ hội kéo bóng đến sát vòng cấm.

Hải Phòng mới là đội gây ấn tượng trong 10 phút cuối. Phút 80, vòng cấm CAHN hỗn loạn trước khi Phạm Trung Hiếu vô-lê chân trái chệch cột. Đến phút bù thứ ba, Friday đánh đầu ở đáy biên buộc Filip bay người đẩy ra, nhưng Bùi Tiến Dụng băng vào nhanh nhất đệm cận thành ấn định tỷ số 1-2.

Hậu vệ Nam Định Nguyễn Văn Vĩ (áo trắng) tranh chấp với thủ môn Công an TP HCM Patrik Le Giang trong trận hòa 0-0 ở vòng 6 V-League 2025-2026 trên sân Thống Nhất, TP HCM ngày 13/9/2025. Ảnh: Hai Tư

Chiến thắng ở trận đấu sớm vòng 6 giúp CAHN chiếm ngôi đầu bảng của Ninh Bình. Họ có 10 điểm, hơn Ninh Bình một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Ở trận cùng giờ, Nam Định chơi bế tắc, chịu kết quả hòa 0-0 trước chủ nhà Công an TP HCM. Thậm chí, họ còn suýt thua nếu thủ môn Trần Nguyên Mạnh không xuất sắc trước cú sút của Nguyễn Tiến Linh ở phút 49.

Đương kim vô địch V-League dậm chân ở vị trí thứ tư với bảy điểm, bằng Công an TP HCM nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Cao Quang Vinh Pendant, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Stefan Mauk, Đình Bắc, Leonardo Artur

Hải Phòng: Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu, Nhật Minh, Triệu Việt Hưng, Hữu Nam, Hồ Minh Dĩ, Lê Mạnh Dũng, Bicou Bissainthe, Luiz Antonio, Fred Friday.

