Quang Dương lập cú đúp vô địch ở pickleball Việt Nam Masters

TP HCMTay vợt Việt kiều Quang Dương vô địch đơn nam và đôi nam tại D-Joy Vietnam Masters, sự kiện được xem như "Grand Slam đầu tiên" của pickleball nước nhà.

Sau khi gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đối thủ quốc tế Vuk Velickovic 11-8,11-0 ở bán kết, Quang Dương tiếp tục hạ Phúc Huỳnh ở chung kết đơn nam một cách thuyết phục. Tay vợt 19 tuổi, với lối chơi tấn công mạnh mẽ và khả năng di chuyển thanh thoát, khép lại trận đấu trong hai set với các tỷ số 11-4, 11-4.

Quang Dương (thứ hai từ trái sang) trên bục nhận giải Việt Nam Masters 2025, ở sân D-Joy, TP HCM hôm 30/11. Ảnh: VM

Ở nội dung đôi nam, Quang Dương tiếp tục cho thấy phong độ xuất sắc khi sát cánh cùng Jack Munro. Bộ đôi này cùng cặp Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển cống hiến cho khán giả một trận chung kết mãn nhãn với nhịp độ cao. Sau 4 set, Quang Dương và Munro thắng 11-8, 11-4, 8-11, 11-8.

Quang Dương khép lại D-Joy Vietnam Masters bằng cú đúp vô địch ở hai nội dung danh giá nhất. Tay vợt cựu số 3 thế giới lỡ cơ hội lập hattrick đăng quang, khi cùng Amanda Henry thua ở chung kết đôi nam nữ Pro trước Jack Munro và Megan Fudge.

Cú đúp danh hiệu là lời khẳng định vị thế của Quang Dương tại sân chơi được ví như "Grand Slam" của pickleball Việt Nam. Giải đấu tuần này quy tụ hơn 1.000 vận động viên, trong đó có gần 100 vận động viên quốc tế đến từ hơn 15 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Úc, Hà Lan, Hồng Kông...

Vietnam Masters, với tổng giải thưởng 5 tỷ đồng, được xem như một dấu mốc lịch sử thể hiện nỗ lực không ngừng của D-Joy trong hành trình chuyên nghiệp hóa bộ môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại nước nhà.

Tháng 3/2025, D-Joy công bố chuỗi giải đấu mang tầm quốc tế và bảng thứ bậc DRP (D-Joy Race Point) đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên pickleball Việt Nam có hệ thống xếp thứ bậc vận động viên chuyên nghiệp. Hệ thống giải đấu quốc tế của D-Joy được thiết kế và cố vấn bởi các chuyên gia quốc tế, trong đó DRP được xem là thước đo toàn diện phản ánh chính xác phong độ, sự ổn định và đẳng cấp thi đấu của từng tay vợt. Điểm DRP được tính dựa trên thành tích tại các chặng đấu trong hệ thống D-Joy Tour, với các cấp độ D300 - D500 - D800 - D1500, tương ứng với độ khó và quy mô giải. Cơ chế này giúp người chơi dễ dàng theo dõi tiến trình phát triển cá nhân, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh cao trong toàn bộ mùa giải. D-Joy Vietnam Masters diễn ra từ 25-30/11 tại cụm sân D-Joy TP HCM là chặng cuối cùng ghi nhận thành tích của cả mùa thi đấu. Tại đây, ngoài tiền thưởng "khủng", vận động viên còn có cơ hội nhận tối đa 1.500 điểm DRP - mức điểm cao nhất trong hệ thống. Chặng đấu này được xem như "Grand Slam", vì nó là bước ngoặt của bảng thứ bậc, ảnh hưởng lớn đến cục diện DRP. Với giải đấu thành công, Quang Dương được xem như "Vua pickleball Việt Nam 2025".

Vy Anh