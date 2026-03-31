Quang Dương làm đại sứ thương hiệu Titan Sport

Titan Sport công bố VĐV pickleball Quang Dương làm đại sứ thương hiệu, đồng hành phát triển giải pháp dinh dưỡng và phục hồi cho thể thao chuyên nghiệp.

Lễ ký kết diễn ra hôm 26/3 tại TP HCM. Theo thỏa thuận, Quang Dương sẽ tham gia các hoạt động truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, dinh dưỡng với cộng đồng. Titan Sport cung cấp các dòng sản phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi, trong đó có thương hiệu TORQ - thực dưỡng thể thao đến từ Anh Quốc.

VĐV Quang Dương (áo đen) làm đại sứ thương hiệu Titan Sport. Ảnh: Titan Sport

Các sản phẩm được thiết kế phục vụ ba mục tiêu chính: bổ sung điện giải, cung cấp năng lượng và hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động. Ngoài dinh dưỡng, hệ sinh thái sản phẩm còn bao gồm thiết bị và giải pháp hỗ trợ cơ xương khớp như máy massage, gel phục hồi và các sản phẩm chăm sóc vận động viên sau thi đấu.

Hai bên kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về việc kết hợp giữa tập luyện và khoa học thể thao trong pickleball.

Quang Dương cùng đội ngũ chuyên gia TitanSport và các khách mời tại lễ ký kết. Ảnh: Titan Sport

Theo đại diện Titan Sport, việc lựa chọn đại sứ dựa trên tiêu chí phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm và hình ảnh. "Chúng tôi đánh giá cao tinh thần kỷ luật và mục tiêu thi đấu dài hạn của Quang Dương. Với cường độ thi đấu cao, vận động viên cần các giải pháp hỗ trợ về dinh dưỡng và phục hồi", ông Lê Tấn Phát, đại diện thương hiệu, cho biết.

Đại diện Titan Sport cho biết hợp tác này hướng đến việc xây dựng nền tảng hỗ trợ vận động viên thi đấu dài hạn, trong bối cảnh thể thao phong trào và chuyên nghiệp tại Việt Nam đang mở rộng.

Quang Dương chụp ảnh lưu niệm cùng TitanSport sau buổi lễ. Ảnh: Titan Sport

Bên cạnh công bố chương trình hợp tác, tại sự kiện Quang Dương chia sẻ về vai trò của khoa học thể thao trong thi đấu chuyên nghiệp. Anh cho biết đã tiếp cận hệ thống giải pháp gồm bù nước, bổ sung năng lượng và phục hồi thể lực theo quy trình chuyên biệt.

Quang Dương, 20 tuổi, hiện thuộc nhóm vận động viên nổi bật khi lọt top 10 bảng xếp hạng PPA Tour - hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp thế giới.

Lan Anh