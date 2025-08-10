Quang Dũng: 'Chơi pickleball giúp tôi giảm uống thuốc ngủ'

Ca sĩ Quang Dũng nói tìm thấy niềm vui trong môn thể thao pickleball, giúp anh giảm bớt việc lệ thuộc vào thuốc ngủ ở tuổi 49.

Đón tuổi mới vào ngày 8/8, Quang Dũng cho biết hiện tại luôn mong khỏe mạnh, giữ được tâm thế vững vàng đón mọi chuyện có thể xảy đến. Sau những giờ chạy show, anh duy trì việc tập thể thao. Từ khi làm quen với bộ môn pickleball, anh thấy yêu thích và lập hội bạn bè thân thiết cùng chơi. Mỗi tuần anh dành ra khoảng bốn buổi ra sân, đánh bóng trong hai giờ liên tục.

Ca sĩ Quang Dũng trong một lần chơi pickleball. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Những giọt mồ hôi ướt đẫm giúp tôi giải tỏa được những mệt mỏi, nhẹ bớt những muộn phiền không tên. Ngoài ra, tôi gần như giảm đến 80% việc dùng thuốc ngủ", ca sĩ nói. Quang Dũng quen dùng thuốc ngủ gần 10 năm nay. Trước đây, ca sĩ tập yoga nhưng do bận, anh thường bỏ dở.

Với giọng ca 7x, điều quan tâm nhất của anh ở hiện tại là nuôi dạy, chăm sóc con trai, Bảo Nam, 17 tuổi, đang sống tại Mỹ. Anh luôn tranh thủ thời gian, cứ vài tháng bay sang Mỹ vừa đi hát, vừa thăm con. Ca sĩ cho biết mong con lúc nào cũng gần gũi bố nhưng càng lớn, Bảo Nam càng tự lập.

"Con trai tôi ít nói hơn trước và muốn có sự riêng tư. Tôi luôn tôn trọng điều đó ở con. Trước đây, tôi cho Bảo Nam học đàn piano để hướng theo âm nhạc nhưng càng ngày con thích máy móc, công nghệ hơn", anh cho biết.

Quang Dũng không chạy theo thị hiếu khán giả hay tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Anh chỉ nhận những show phù hợp với phong cách âm nhạc và tính cách nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Theo ca sĩ, sự lựa chọn này giúp anh duy trì năng lượng sáng tạo và tránh bị quá tải giữa cường độ công việc và áp lực bên ngoài. Anh vừa chạy show trong, ngoài nước vừa duy trì việc ra sản phẩm âm nhạc đều đặn. Cuối năm nay, ca sĩ sẽ ra mắt đĩa nhạc ấp ủ trong thời gian dài.

Quang Dũng lưu diễn ở Australia hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ nói không còn quan trọng chuyện tình cảm. Với anh, nếu có một người đồng hành phù hợp thì đó là duyên, nếu không, anh vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, quê Bình Định (Gia Lai mới). Năm 1997, anh từng tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Bình Định và đạt giải nhì. Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hóa tỉnh cử làm đại diện tham dự cuộc thi Giọng hát hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại Huế và đoạt một huy chương vàng. Sau đó, anh vào TP HCM hát ở các phòng trà, nổi tiếng với giọng hát trầm lắng, phong cách lịch lãm. Anh kết hôn với Hoa hậu Jennifer Phạm, có con trai Bảo Nam năm 2008, ly hôn một năm sau đó.

Quang Dũng hát 'Anh còn nợ em' Quang Dũng hát "Anh còn nợ em". Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung