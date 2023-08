Quang Đăng và bạn gái Trung Quốc chụp ảnh dưới nước

Biên đạo sinh năm 1989, từng là thành viên của nhóm Bước Nhảy. Năm 2012, anh đoạt á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Anh hợp tác nhiều ca sĩ trong các sản phẩm. Vũ công còn thử sức đóng phim và mở một trung tâm dạy nhảy. Nhóm nhảy do anh thành lập - LifeDance - từng dự thi Asia's Got Talent.

Tháng 2/2020, điệu nhảy rửa tay do Quang Đăng biên đạo trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" (Erik, Min hát, Khắc Hưng sáng tác) gây sốt toàn cầu. Anh biến tấu điệu nhảy từ sáu bước rửa tay tiêu chuẩn của Bộ Y tế, các động tác đều đơn giản để mọi người vừa nghe nhạc, hát và nhảy theo. Anh cũng nhận được giải "Biên đạo xuất sắc" của MAMA 2020.