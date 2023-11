Quang Đăng tham gia chương trình vũ đạo tại Trung Quốc

Nam vũ công là một trong hai đại diện của Việt Nam góp mặt tại chương trình "Street dance of China" mùa 6, phát sóng trên FPT Play, từ ngày 5/11.

Nam biên đạo - vũ công Quang Đăng sẽ tham gia tranh tài với những vũ công nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia. Trong video tự giới thiệu của các thí sinh do nhà sản xuất chương trình công bố, anh tự tin chào hỏi và giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.

"Lâu rồi mới lại làm thí sinh, cảm giác thật hồi hộp và đầy lo lắng", Quang Đăng cũng hé lộ tâm trạng khi tranh tài tại sân chơi tầm cỡ quốc tế trên trang cá nhân.

Quang Đăng (ngoài cùng bên phải) được đánh giá là một trong những vũ công top đầu Việt Nam. Ảnh: Youku

Ngoài Quang Đăng, một đại diện khác là Đăng Quân, vốn được mệnh danh chàng trai "thi đâu thắng đó". Nam vũ công sinh năm 2000 từng đoạt ngôi vị quán quân của hàng loạt cuộc thi nhảy đình đám như: Vietnam’s Got Talent (2012), So you think you can dance (2016) và gần đây nhất là Street dance Vietnam. Với kỹ thuật, khả năng biên đạo điêu luyện, đa dạng phong cách gồm dancesport, hip-hop, popping và đương đại, Đăng Quân hứa hẹn sẽ tạo nên những màn cạnh tranh hấp dẫn tại xứ Trung.

Sàn đấu giữa các vũ công trong Street dance of China mùa 6 mang chủ đề "Cuộc chiến vương giả" đặt ra cho các thí sinh những thử thách và sứ mệnh chưa từng có. Khác với những mùa trước, mùa 6 chỉ còn 3 đội trưởng sẽ lãnh đạo các "chiến đội". Thành viên nhóm nhạc thần tượng Teens In Times của Trung Quốc - Đinh Trình Hâm, sẽ đọ chiến thuật với diễn viên - vũ công người Mỹ gốc Hoa - Ngô Kiến Hào và chàng ca sĩ kiêm vũ công tài năng đến từ xứ sở kim chi - Jay Park.

Vũ công Đăng Quân (ngoài cùng bên phải) cũng tham gia chương trình. Ảnh: Youku

Tham gia tranh tài tại chương trình là những vũ công nổi tiếng khắp các sàn đấu vũ đạo quốc tế như: Candyman, Manu, Neguin, Salah, Dedson, Kite hay Tahiti... Các thí sinh sẽ thi đấu theo thể thức tương tự như mùa một, đó là tuyển chọn ngược. Ba đội trưởng sẽ thể hiện bản lĩnh và tài năng để dàn thí sinh quyết định về đội của ai. Bên cạnh đó, mùa 6 còn chào đón sự trở lại của những thí sinh xuất sắc của 5 mùa trước, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu hấp dẫn giữa các vũ công.

Chương trình sẽ được trình chiếu trên FPT Play, song song với Trung Quốc vào sáng Chủ nhật hàng tuần với phụ đề đầy đủ, bắt đầu từ ngày 5/11. Khán giả tải ứng dụng FPT Play để thưởng thức những chương trình giải trí, phim ảnh và thể thao đặc sắc.

Bộ 3 đội trưởng quyền lực là "thỏi nam châm" hút fan của chương trình.Ảnh: Youku

Street dance of China (Đây chính là nhảy đường phố) là một chương trình thi khiêu vũ của Trung Quốc do Youku, Tmall và Master sản xuất và hợp tác sản xuất với Canxing. Chương trình quy tụ dàn vũ công điêu luyện, hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Thông qua những vòng đấu căng thẳng, kịch tính, chương trình sẽ mang đến cho cả thí sinh và người xem những trải nghiệm mới mẻ về nhảy đường phố.

Hải My