Quảng Châu trải qua mùa hè dài kỷ lục

Trung QuốcQuảng Châu chưa thể tuyên bố chuyển từ mùa hè sang thu, dù đã là giữa tháng 11, khi nhiệt độ trung bình hàng ngày vẫn ở mức cao.

Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, hôm 13/11 ghi nhận mức nhiệt trung bình ngày 23,3 độ C, khiến đô thị này trải qua 235 ngày hè liên tiếp, vượt kỷ lục 234 ngày của năm 1994.

Điều này khiến Quảng Châu vẫn chưa thể tuyên bố chuyển từ mùa hè sang mùa thu, dù đang ở giữa tháng 11. Cơ quan khí tượng Quảng Đông xác nhận sự chuyển mùa bằng nhiệt độ, không phải bằng ngày tháng theo lịch dương. Cơ quan này chỉ tuyên bố chuyển sang mùa thu khi nhiệt độ trung bình trong 5 ngày dưới 22 độ C.

Hành khách dùng quạt tay khi ngồi chờ ở nhà ga tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 1/10. Ảnh: Reuters

Mùa thu thường bắt đầu ở đây vào khoảng ngày 9/11, song mức nhiệt như mùa hè hiện nay được dự báo kéo dài cho tới ngày 18/11. Năm nay, mùa hè ở Quảng Châu bắt đầu vào ngày 23/3, với nhiệt độ trung bình hiện nay là 24,9 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với bình thường.

Kỹ sư Ai Hui tại Trung tâm Khí tượng Nông nghiệp và Khí hậu Quảng Châu cho biết mùa hè năm nay kéo dài là do áp cao Siberia, khối không khí lạnh khô khổng lồ tác động tới thời tiết ở bán cầu bắc, trở nên yếu bất thường.

Hồi tháng 4, Quảng Châu hứng chịu trận lốc xoáy khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tỉnh Quảng Đông cũng trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Khắp Trung Quốc, các sự kiện thời tiết cực đoan đang trở nên phổ biến hơn những năm gần đây.

Các phân tích chỉ ra rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các kiểu thời tiết cực đoan, gây ra thảm họa thường xuyên và chết chóc hơn, từ nắng nóng, lũ lụt tới cháy rừng.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, China Daily, Guangdong News)