Quảng cáo dụ đàn ông của 'góa phụ đen'

MỹSau một vụ cháy, Belle Gunness lộ mặt thật là sát nhân hàng loạt dụ dỗ đàn ông độc thân giàu có đến trang trại rồi khiến họ biến mất.

21 tuổi, Belle Gunness từ Na Uy di cư đến Chicago, Mỹ, vào năm 1881. Tại đây, Belle gặp và kết hôn với Mads Sorenson năm 1884.

Cặp đôi có bốn con, hai trong số đó được cho là chết vì viêm đại tràng cấp tính. Họ mở cửa hàng kẹo nhưng rồi bị thiêu rụi. Năm 1900, đến lượt ngôi nhà của họ bốc cháy. Hai vợ chồng nhận được tiền bảo hiểm từ hai vụ cháy và hai cái chết của con. Hàng xóm đồn thổi về những đứa trẻ bởi không thấy Belle mang bầu bao giờ.

Ngày 30/7/1900, Mads đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Anh ta đã mua hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, 30/7 là ngày cuối cùng của hợp đồng cũ và cũng là ngày đầu tiên của hợp đồng mới, vì thế Belle được hưởng cả hai khoản bồi thường, tổng cộng là 5.000 USD. Belle nói chồng kêu đau đầu sau khi về nhà, cô cho uống quinine, một loại thuốc điều trị sốt rét để giảm đau. Sau đó, Mads qua đời.

Với số tiền bảo hiểm kếch xù, Belle rời Chicago cùng hai con gái và con gái nuôi tên Jennie Olsen. Cô mua một trang trại rộng 48 mẫu Anh ở thành phố La Porte, bang Indiana, bắt đầu cuộc sống mới.

Belle Gunness thời trẻ. Ảnh: LaPorte County Historical Society and Museum

Những người hàng xóm mô tả Belle là phụ nữ "thô kệch" với cân nặng hơn 90 kg và rất khỏe mạnh. Một người giúp Belle chuyển nhà kể từng nhìn thấy cô tự nâng cây đàn piano nặng khoảng 130 kg.

Tháng 4/1902, Belle kết hôn với Peter Gunness. Một tuần sau, con gái sơ sinh của Peter với vợ trước chết không rõ nguyên nhân khi được Belle chăm sóc. 8 tháng sau, đến lượt Peter chết vì chấn thương sọ não. Anh ta bị một chiếc máy xay xúc xích rơi trúng đầu từ một cái kệ lung lay. Điều tra viên mô tả vụ việc "có chút kỳ lạ" nhưng tin rằng đó là tai nạn. Belle nhận 3.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ từ cái chết của người chồng thứ hai.

Con gái nuôi Jennie, 14 tuổi, nói với bạn học rằng: "Mẹ tôi đã giết bố tôi. Bà ấy đánh ông bằng con dao chặt thịt". Jennie được đưa đến gặp điều tra viên nhưng phủ nhận từng nói như vậy. Ngay sau đó, Jennie biến mất. Người mẹ nuôi tuyên bố Jennie đã được đưa đến trường học ở California.

Bà góa Belle bắt đầu đăng quảng cáo tìm chồng trên các tờ báo tiếng Na Uy để tìm người đồng hành mới. Belle mô tả bản thân là góa phụ đoan trang, sở hữu trang trại lớn ở một trong những khu vực tốt nhất của La Porte, mong muốn làm quen với một quý ông có điều kiện tương đương để cùng xây dựng cuộc sống. Belle yêu cầu người ứng tuyển sẵn sàng đến tận nơi để tìm hiểu.

Một người làm trong trang trại cho biết Belle luôn đón nhận những người đàn ông đến thăm. Gần như mỗi tuần lại có một người đàn ông đến và ở lại trang trại. Cô ta giới thiệu họ là anh em họ hàng từ Kansas, South Dakota, Wisconsin, Chicago...

Những người đàn ông mang theo hàng nghìn USD đến trang trại của Belle, sau đó biến mất. Khi người nhà viết thư hỏi tin tức, Belle luôn trả lời rằng họ đã bỏ đi nơi khác, nhưng vẫn giữ đồ đạc của họ.

Những người hàng xóm chú ý thấy Belle có hành vi bất thường trong chuồng heo vào ban đêm, chi nhiều tiền mua hòm gỗ.

Năm 1906, Andrew Helgelien thấy quảng cáo tìm chồng của Belle trên Minneapolis Tidende, một tờ báo tiếng Na Uy. Không lâu sau, hai người bắt đầu trao đổi những bức thư tình lãng mạn.

"Chúng tôi sẽ rất vui khi ngài đến đây", Belle nhắn nhủ trong một bức thư. "Trái tim tôi đập rộn ràng trong niềm vui sướng vô ngần vì ngài, Andrew của tôi, tôi yêu ngài. Hãy đến và sẵn sàng ở lại mãi mãi".

Nghe theo tiếng gọi tình yêu, Andrew chuyển đến La Porte vào 3/1/1908 để được ở bên Belle. Sau đó, anh ta biến mất.

Anh trai của Andrew, Asle Helgelien, lo lắng khi thấy em ngừng liên lạc và yêu cầu câu trả lời. Belle đánh lạc hướng bằng cách viết thư nói Andrew có thể đã đến Chicago hoặc trở lại Na Uy, cô cũng không rõ anh ta hiện ở đâu. Tuy nhiên Asle không tin.

Cùng lúc đó, Belle gặp rắc rối với người làm tên là Ray Lamphere. Ray có tình cảm với Belle và căm ghét tất cả đàn ông đến trang trại. Hai người từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng Ray bỏ đi trong cơn ghen tức sau khi Andrew đến.

Ngày 27/4/1908, Belle đến gặp luật sư ở La Porte, muốn lập di chúc bởi Ray dọa giết cô. Belle nói Ray phát điên vì bị sa thải và sợ rằng anh ta sẽ phóng hỏa đốt nhà mình lúc nửa đêm.

Sau khi rời văn phòng luật sư, Belle mua đồ chơi cho con và 9 lít dầu hỏa. Ngay đêm đó, trang trại bị thiêu rụi.

Các nhà chức trách tìm thấy thi thể của ba đứa trẻ trong đống đổ nát cháy đen của tầng hầm trang trại. Họ cũng tìm thấy thi thể của một phụ nữ không đầu được cho là Belle. Ray nhanh chóng bị buộc tội giết người và cố ý gây hỏa hoạn.

Bốn thi thể được tìm thấy ở tầng hầm trang trại sau đám cháy. Ảnh: LaPorte County Historical Society and Museum

Trong khi đó, Asle đọc về vụ cháy trên báo và đến trang trại với hy vọng tìm thấy Andrew. Anh giúp cảnh sát xử lý đống đổ nát nhưng không thấy gì. Trước khi rời đi, Asle quay trở lại lần cuối và hỏi một người làm trong trang trại xem nơi này có cái hố nào được đào vào mùa xuân hay không. Người này cho biết Belle đã yêu cầu anh ta lấp hàng chục chỗ đất lún được cho là hố chôn rác.

Đào thử một đống đất mềm trong chuồng lợn, Asle phát hiện các bộ phận thi thể của Andrew bị nhét vào bao tải.

Trong hai ngày, các điều tra viên đã tìm thấy 11 bao tải chứa thi thể. Nhà chức trách không thể xác định được tất cả danh tính nạn nhân. Nhưng họ có thể xác định được Jennie Olsen - con gái nuôi của Belle từng được cô ta tuyên bố cho đi học ở California.

Không lâu sau, tin tức về vụ án kinh hoàng lan truyền khắp cả nước. Các tờ báo Mỹ gán cho Belle Gunness biệt danh "Góa phụ đen", "Belle đến từ địa ngục", "Quỷ dạ xoa ở Indiana". Ngôi nhà của Belle được mô tả như một "trang trại kinh dị" và "khu vườn chết chóc".

Theo Harold Schechter, tác giả tiểu thuyết Hell's Princess: The Mystery of Belle Gunness, Butcher of Men (2018), Belle rất khôn ngoan trong việc xác định các nạn nhân tiềm năng và biết chính xác cách dụ nạn nhân đến trang trại. Cô ta nhắm đến những người đàn ông độc thân Na Uy cô đơn, nhiều người đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Belle lừa gạt họ bằng những lời hứa hẹn về các món ăn kiểu Na Uy tại gia và vẽ nên một bức tranh đầy cám dỗ về phong cách sống mà họ muốn tận hưởng.

George Anderson, từ Missouri, là người may mắn sống sót sau khi đến trang trại. Một đêm, George thức giấc và giật mình khi thấy Belle nghiêng người phía trên giường với ánh mắt hằn học. Quá sợ hãi, George bỏ đi ngay lập tức.

Các nhà chức trách cố gắng xác định xác chết không đầu có phải Belle hay không. Dù cảnh sát đã tìm thấy một bộ răng giữa đống tro tàn, vẫn còn một số tranh cãi về danh tính người chết. Bề ngoài, thi thể này dường như có vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với Belle. Ngay cả các xét nghiệm ADN được thực hiện hàng thập kỷ sau đó, từ những phong thư có nước bọt của Belle, cũng không thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác rằng liệu cô ta có chết trong đám cháy hay không.

Ray chỉ bị buộc tội cố ý gây hỏa hoạn. Anh ta nói không biết gì về những tội lỗi xảy ra bên trong ngôi nhà. "Tôi đã làm việc cho bà Gunness một thời gian, nhưng tôi không thấy bà ấy giết ai cả, và tôi cũng không biết bà ấy đã giết ai chưa", Ray nói.

Nhưng trước khi qua đời, Ray thay đổi lời khai. Anh ta thừa nhận với một bạn tù rằng đã cùng Belle sát hại 42 người đàn ông. Cô ta bỏ thuốc vào cà phê của họ, đánh mạnh vào đầu... Ray nhận nhiệm vụ đem đi chôn.

Theo Ray, Belle đã cầm tiền trốn đi nơi khác, bỏ lại một xác chết trông giống cô ta để đánh lừa nhà chức trách. Anh ta cáo buộc cái xác không đầu thuộc về một phụ nữ đến từ Chicago, được tuyển làm quản gia cho Belle.

Nhà chức trách đào xới khắp trang trại của Belle Gunness để tìm các thi thể. Ảnh: LaPorte County Historical Society and Museum

Câu chuyện của Ray lan truyền khắp các mặt báo. Trong nhiều năm sau đó, có tin đồn Belle xuất hiện ở Chicago, San Francisco, New York, Los Angeles hay một thị trấn nhỏ ở Mississippi. Cái chết của Belle vẫn chưa được xác nhận.

Vụ án khiến trang trại của Belle trở thành điểm hút khách ghé thăm. Bảo tàng Xã hội Lịch sử hạt LaPorte tổ chức triển lãm chủ đề "Belle Gunness" xoay quanh câu chuyện tội ác có thật này.

Belle Gunness còn được khắc họa trên màn ảnh qua bộ phim Method (2004), The Farm (2021).

Tuệ Anh (Theo ATI, SYFY)