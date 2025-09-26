Quảng cáo website đánh bạc trái phép, bị phạt thế nào?

Gần đây, tôi thấy một số quảng cáo xuất hiện tại các khu vực công cộng, đặc biệt là trên xe taxi, xe hợp đồng với nội dung quảng bá các website cá độ bóng đá.

Thậm chí, một số video trên mạng xã hội cũng xuất hiện những lời mời gọi tham gia cá cược online, hướng người xem đến các website đánh bạc không được cấp phép. Tôi thấy hiện tượng này ngày càng phổ biến và gây lo ngại về mức độ ảnh hưởng với cộng đồng, nhất là giới trẻ dễ bị cuốn vào các hoạt động phi pháp này.

Vậy cho tôi hỏi: Các hành vi quảng cáo cho các website cá độ trái phép như trên sẽ bị xử lý như thế nào? Có phải chỉ bị xử phạt hành chính hay sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Độc giả Thu Trâm

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn