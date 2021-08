Quảng Bình giảm 50% phí tham quan năm 2022

Quảng Bình giảm 50% mức thu phí tham quan nhiều tuyến du lịch, hang động nổi tiếng để kích cầu.

HĐND tỉnh Quảng Bình vừa có Nghị quyết số 4 về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh với các sản phẩm du lịch năm 2022.

Cụ thể, giảm 50% mức phí với các sản phẩm du lịch: tuyến "Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn", tuyến "Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh", tuyến Thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung, tuyến "Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt", tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn, tuyến "Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới", tuyến "Hóa Sơn - hang Rục Mòn", tuyến "Khám phá thung lũng Hamada - hang Trạ Ang", tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pigmy.

Quảng Bình giảm 50% mức phí nhiều tuyến hang động để kích cầu du khách trong năm 2022. Ảnh: Hoàng Táo

Giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch động Phong Nha - Tiên Sơn, điểm du lịch sinh thái Nước Moọc, Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con, tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối, điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật.

Việc giảm phí tham quan nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Quảng Bình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm 2021, Quảng Bình đón gần 540 nghìn lượt khách, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 78% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế chỉ có hơn 2.300 lượt, giảm 95% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp du lịch ở tỉnh này chuyển hướng nhắm vào nhóm du khách nội tỉnh và trong nước để cầm cự.

Hoàng Táo