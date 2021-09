Quảng Bình đón khách du lịch có thẻ xanh, thẻ vàng

Từ 1/10, Quảng Bình cho phép doanh nghiệp đón khách du lịch đã tiêm vaccine, tham gia các tour khép kín.

Ngày 29/9, tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tỉnh ủy Quảng Bình có buổi làm việc với các Sở, ban ngành, doanh nghiệp du lịch để tìm giải pháp phục hồi và phát triển du lịch thời gian tới.

Theo đó, từ 1/10, tỉnh cho phép các doanh nghiệp du lịch đón khách đã tiêm vaccine Covid-19. Cụ thể, khách đã tiêm 2 mũi được cấp thẻ xanh, khách mới tiêm một mũi được cấp thẻ vàng, yêu cầu kèm test nhanh hoặc RT-PCR âm tính. Những du khách này sẽ lưu trú và tham gia các tour khép kín, không tự do hoạt động bên ngoài. Tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn du lịch an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Quảng Bình sẽ mở cửa cho du khách có thẻ xanh, thẻ vàng, tham gia các tour tuyến khép kín. Ảnh: Hoàng Táo

Để tạo tâm lý an toàn cho du khách, nhân viên tiếp xúc với khách cũng phải có thẻ xanh. Người lao động ở các bộ phận còn lại phải có thẻ xanh hoặc vàng. Tất cả sẽ được xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần. Người chưa tiêm vaccine chỉ được làm trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình, đề nghị tỉnh ưu tiên tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người làm trong ngành du lịch và cả người nhà.

Quảng Bình sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp đón khách, thiết kế tour tuyến. Tỉnh cũng sẽ tạo "hành lang xanh" giữa Quảng Bình và các điểm du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Việc mở cửa đón khách du lịch phải đảm bảo du lịch xanh, an toàn đối với du khách, tiếp tục xây dựng Quảng Bình là điểm đến an toàn và khác biệt".

Trong 9 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 550.000 lượt, giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tỉnh mới bước đầu kiểm soát được dịch, đang còn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số vùng, các hoạt động du lịch đại trà chưa mở cửa, việc đi lại giữa các địa phương vẫn hạn chế.

Trong tháng 8 và 9, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Quảng Bình. Đến nay, tỉnh ghi nhận 1.669 ca nhiễm, trong đó 1.215 ca đã khỏi bệnh.

Hoàng Táo