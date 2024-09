Quang Anh tỏa sáng trong 'Anh trai say hi'

Quang Anh (nghệ danh Rhyder) vừa hát vừa đánh guitar điện, khoe vũ đạo, trong chung kết đầu tiên của show "Anh trai say hi", phát tối 31/8.

Mở màn đêm diễn gồm các tiết mục solo, Ryhder vừa chơi guitar điện vừa hát bài Anh biết rồi, nói về nỗi đau của một chàng trai bị lừa dối trong tình yêu. Ở phần đầu, anh diễn live looping (kỹ thuật ghi âm, phát trực tiếp âm thanh bằng nhạc cụ kết hợp phần mềm máy tính) - lối trình diễn nhiều ca sĩ quốc tế như Ed Sheeran, FKJ yêu thích.

Cuối ca khúc, anh khoe vũ đạo trên nền violin của nghệ sĩ Hàn Quốc Jimi Ko. Kết thúc tiết mục, các thí sinh khen phần thi của Rhyder. Anh Tú Atus ôm đàn em nói: "Quán quân của tôi đây rồi".

Ở phần hậu trường, ca sĩ cho biết có nhiều thời điểm viết nhạc nhưng không ai nghe. Anh hạnh phúc vì được khán giả đón nhận, ủng hộ sau Anh trai say hi. Từ đầu cuộc thi, anh giữ phong độ ổn định, tỏa sáng trên sân khấu lẫn trong hậu trường. Trong các phần chia đội, anh đều giữ vai trò sáng tác, sản xuất, có nhiều tiết mục được yêu thích, vào top trending YouTube như Hào quang, I'm Thinking About You, Chân thành, Bảnh.

Ca sĩ Quang Anh (Rhyder) trong tập thi. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thí sinh năm nay 23 tuổi, giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Anh tốt nghiệp ngành trung cấp trống jazz, Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", anh gây chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt 2023, Anh trai say hi.

Ngoài Rhyder, bảy thí sinh đầu tiên diễn solo trong vòng chung kết gồm Quân A.P, Hiếu thứ hai, Erik, Negav, Captain, Song Luân, Anh Tú Atus. Các thí sinh phô diễn nhiều tài lẻ trong vòng cuối. Song Luân đánh đàn nhị, Erik đu người trên không, Captain viết rap về bản thân. Ở tập tiếp theo, Jsol, Dương Domic, Hurrykng, Đức Phúc, Quang Hùng Master D, Pháp Kiều, tiếp tục diễn solo. Ngoài ra, 16 thí sinh được chia làm bốn đội để biểu diễn phần thi nhóm.

Show Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023.

Hà Thu