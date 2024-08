Quang Anh - quán quân The Voice Kids thành ngôi sao đa năng

Ca sĩ nổi bật trong show Anh trai say hi với khả năng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ở mỗi tập thi, các đội anh góp mặt đều đạt thành tích cao. Các bài hát anh tham gia viết như Hào quang, I'm Thinking About You, Chân thành, Bảnh hút hàng triệu lượt xem, vào top thịnh hành trên YouTube.