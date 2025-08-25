Quân y Việt Nam khám bệnh cho phạm nhân ở Nam Sudan

Ngày 25/8, các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hàng chục phạm nhân tại Nhà tù Bang Unity, Nam Sudan.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhà tù Bang Unity có tường vách xuống cấp, nguồn nước sạch khan hiếm, khu bếp và nhà vệ sinh chưa đảm bảo các điều kiện cơ bản. Vào mùa mưa, sân giam thường xuyên ngập úng, khiến phạm nhân có nguy cơ bị dịch tả, bệnh đường ruột, sốt rét hay các bệnh ngoài da. Nhiều phạm nhân chỉ được ăn uống, sinh hoạt trong điều kiện tối thiểu, thường mắc bệnh về hô hấp, tiêu chảy, thậm chí có người mang bệnh mãn tính nhưng ít khi được theo dõi, điều trị.

Lực lượng quân y Việt Nam trao tặng thuốc, sinh phẩm cho cán bộ Nhà tù Bang Unity. Ảnh: BVDC

Trong buổi thăm khám, bác sĩ Việt Nam vừa đo huyết áp, phát thuốc, vừa trò chuyện, hướng dẫn phạm nhân cách giữ gìn sức khỏe và phòng dịch. Với cán bộ quản giáo, đoàn dành thời gian chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh và cả kỹ năng sơ cứu cơ bản. Một lớp tập huấn ngắn được tổ chức ngay tại sân trại, giúp đội ngũ y tế và quản giáo biết cách xử trí khi có tình huống khẩn cấp.

Hoạt động này nối dài chuỗi nhiệm vụ nhân đạo mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện ở Nam Sudan. Hồi tháng 4, Bệnh viện dã chiến số 6 diễn tập tình huống tai nạn gây thương vong hàng loạt tại Bentiu, được đại diện Liên Hợp Quốc đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và khả năng phản ứng nhanh.

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) thành lập năm 2011, với nhiệm vụ duy trì hòa bình, hỗ trợ ổn định chính trị và bảo vệ dân thường. Việt Nam bắt đầu cử quân tham gia Phái bộ từ năm 2014; hiện có 5 sĩ quan cá nhân và 63 thành viên Bệnh viện dã chiến số 6 đang làm việc tại đây. Những năm qua, các sĩ quan đã góp phần đưa hình ảnh người lính quân y Việt Nam nhân ái, kỷ luật và chuyên nghiệp ra thế giới.

Sơn Hà