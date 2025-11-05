Quân y Việt Nam - Campuchia lần đầu diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai

Quân y hai nước lần đầu diễn tập chung ứng phó thảm họa sau mưa lũ trong khuôn khổ giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, ngày 12-14/11.

Tại họp báo ngày 5/11, đại tá Lê Văn Đông, Cục phó Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, cho biết giao lưu Quốc phòng biên giới lần thứ hai tổ chức tại khu vực biên giới chung là Tây Ninh (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia). Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn phía Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Đông, Cục phó Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tại họp báo ngày 5/11. Ảnh: Hồng Linh

Diễn tập tổ chức vào ngày 13/11 với hàng trăm người tham gia thuộc quân y hai nước và y tế địa phương khu vực biên giới. Tình huống đặt ra là sập đổ công trình sau mưa lũ kéo dài, quân y tổ chức cấp cứu, phân loại nạn nhân điều trị tại chỗ, đưa về tuyến sau bằng đường bộ lẫn hàng không.

Theo đại tá Đông, diễn tập dựa trên thực tế mưa bão, thiên tai ngày càng khó lường khiến nhiều vùng miền chia cắt, lực lượng y tế nâng cao khả năng ứng phó trong thảm họa với phương châm "bốn tại chỗ". Trước đó quân y hai nước từng nhiều lần giao lưu, song diễn tập chung lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ giao lưu quốc phòng biên giới.

Từ hôm nay, các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 bắt đầu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia. Số lượng có thể tăng thêm tùy thực tế. Là bệnh viện tuyến cuối, thầy thuốc chuyên môn cao, thiết bị hiện đại, Quân y 175 sẽ đưa trang thiết bị y tế chuyên sâu về khu vực biên giới khám chữa các chuyên ngành nội khoa, sản, nhi khoa...

"Quân y sẽ đồng thời khảo sát cơ cấu bệnh tật của người dân biên giới để sớm có hướng điều trị lẫn phòng ngừa sớm", ông nói.

Bộ đội biên phòng An Giang tuần tra trên tuyến biên giới. Ảnh: Thành Nam

Đại tá Đặng Thanh Minh, Cục phó Đối ngoại Bộ Quốc phòng, cho biết thêm hoạt động giao lưu chính thức ngày 13/11 sẽ diễn ra tại tỉnh Tây Ninh. Ngoài diễn tập, quân đội hai nước hội đàm và ký kết một số văn kiện, khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, trồng cây hữu nghị. Ngày 14/11, các hoạt động chuyển sang Svay Rieng (Campuchia), gồm tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh; tô son cột mốc chủ quyền 171.

Trước đó, 30 sĩ quan trẻ gồm bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự phía Việt Nam sẽ giao lưu với lực lượng lục quân Hoàng gia Campuchia. Hai bên sẽ phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, buôn bán qua biên giới bằng tiếng Việt và Khmer cho người dân vùng biên, tặng học bổng cho học trò khó khăn.

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia có điểm khởi đầu tại ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, điểm kết thúc là cột mốc giới số 314 (biên giới Kiên Giang cũ với Kampot). Nơi này địa hình phức tạp, đan xen từ rừng núi hiểm trở đến khu dân cư đông đúc.

Hoàng Phương