Quân y phụ trách điều trị gần 199.000 F0 tại nhà

660 tổ quân y lưu động đang quản lý và điều trị tại nhà cho gần 199.000 ca Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó hơn 57.300 người đã khỏi.

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của quân đội cho biết Bộ Quốc phòng đã duy trì Sở Chỉ huy tiền phương, trực tiếp điều hành công tác phòng, chống dịch tại TP HCM và địa phương lân cận. Bộ triển khai 9 bệnh viện dã chiến, chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y miền Đông để điều trị bệnh nhân Covid-19; thành lập Trung tâm Điều trị người mắc Covid-19 nặng tại Bệnh viện Quân y 175. Các bệnh viện dã chiến đã điều trị cho 13.050 bệnh nhân.

Ngoài điều trị cho người nhiễm tại bệnh viện dã chiến, bác sĩ quân y còn đến tận nhà chăm sóc, điều trị, thăm khám cho F0 triệu chứng nhẹ. 660 tổ quân y lưu động đang quản lý và điều trị tại nhà cho khoảng 199.000 ca Covid-19 ở TP HCM và các tỉnh phía Nam. Trong đó, hơn 57.300 người đã được chữa khỏi; hơn 110.000 ca được cấp thuốc điều trị, trên 17.800 ca được cấp cứu.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 trong Quân đội. Ảnh: Hoàng Thùy

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của quân đội, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đang chi viện cho TP HCM và các tỉnh phía Nam tiếp tục làm tốt công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 và những nhiệm vụ khác được giao. "Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường chi viện cho các vùng dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất", ông nói.

Bộ Quốc phòng đã thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, do thượng tướng Vũ Hải Sản làm Tổ trưởng, trực tiếp tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban; chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống cho người dân, gia đình chính sách, người yếu thế, người mất việc làm do dịch Covid-19.

Hoàng Thùy