Quận Vui - điểm nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp dịp hè

Đặc biệt, riêng dịp hè này, The Grand Ho Tram mang đến gói ưu đãi The Grand Luxury, đáp ứng nhu cầu tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng và riêng tư cùng gia đình và người thương yêu với mức giá giảm sâu. Đây là cơ hội để du khách trải nghiệm những căn Presidential Suite với tiện nghi cao cấp hay Panorama Penthouse có tầm nhìn ôm trọn biển Hồ Tràm của Ixora Ho Tram By Fusion. Tất cả đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các đôi.