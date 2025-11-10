Quan Vịnh Hà tái xuất

Minh tinh Hong Kong Quan Vịnh Hà hiếm hoi tham gia sự kiện, rớm nước mắt lúc gặp lại các fan lâu năm.

Diễn viên 61 tuổi tổ chức họp fan cuối tuần qua để thực hiện lời hứa với những khán giả gắn bó thân thiết. Năm 2005, diễn viên từng nhận lời với họ "chúng ta gặp lại nhau sau 20 năm nữa".

Sự kiện tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), quy mô nhỏ, Quan Vịnh Hà ôm một số người đến dự. Theo HK01, diễn viên miệng cười tươi nhưng rớm nước mắt vì cảm động trước sự yêu mến của khán giả, dù nhiều năm qua cô không hoạt động giải trí. Vịnh Hà hẹn nhóm fan 10 năm nữa tái ngộ.

Quan Vịnh Hà dự sự kiện tháng 11/2025 Vịnh Hà ở tuổi lục tuần. Video: Weibo

Hình ảnh hiện tại của minh tinh vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên Weibo, hàng chục nghìn khán giả nhận xét cô toát vẻ hồn hậu, dịu dàng như trước, gương mặt và thần thái trẻ so với tuổi.

Theo Elle, diễn viên sinh hoạt điều độ, hàng ngày dậy lúc 6h, buổi tối ngủ trước 22h. Cô ăn uống thanh đạm, đi bộ mỗi buổi sáng, làm đẹp bằng các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên. Quan Vịnh Hà đón nhận thay đổi vóc dáng theo tuổi tác, không muốn phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hóa.

Diễn viên Quan Vịnh Hà. Ảnh: HK01

Diễn viên kín tiếng đời tư, không sử dụng mạng xã hội. Chồng cô, tài tử Trương Gia Huy, từng nói hiện Vịnh Hà đam mê làm đồ gốm, dành phần lớn thời gian nghiên cứu chế tác sản phẩm gốm sứ. Cô không có ý định quay lại đóng phim.

Thập niên 1990, Vịnh Hà là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Miêu Thúy Hoa, Mỹ vị thiên hương, Lực lượng phản ứng, Như Ý Cát Tường.

Quan Vịnh Hà trên phim TVB Vẻ đẹp Quan Vịnh Hà thời trẻ. Video: Bilibili

Người đẹp và Trương Gia Huy kết hôn năm 2003, con gái họ năm nay 19 tuổi. Khi mới yêu, Vịnh Hà nổi tiếng còn Gia Huy chỉ đóng vai nhỏ trong phim của TVB. Tài tử bị đàm tiếu "ăn bám bạn gái" còn Vịnh Hà bị chê mù quáng khi yêu chàng trai nghèo. Mặc những xì xào, năm 1993, Quan Vịnh Hà rời căn nhà sang trọng của cha mẹ đến ở cùng Trương Gia Huy trong căn phòng thuê, rộng khoảng 30 m2.

Sau khi cưới, Quan Vịnh Hà dần vắng bóng màn ảnh, Gia Huy cho biết đó là ý muốn của vợ, bản thân anh không đề nghị cô rút khỏi làng giải trí. Minh tinh cũng cho biết đặt gia đình hàng đầu, cô không hối hận khi từ bỏ sự nghiệp.

Trương Gia Huy gặt hái thành công qua các phim Đại sự kiện, Xã hội đen, Dĩ hòa vi quý, Nhân chứng, Võ đài tranh đấu, Đại truy bổ... Ngoài đóng phim, anh đầu tư bất động sản. Theo On, vợ chồng sở hữu các bất động sản trị giá hơn 10 triệu USD.

Như Anh (theo On, HK01)