Quản trị viên nhóm 'báo chốt giao thông' ở Thái Nguyên bị phạt

Người lập và quản trị nhóm "báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" cùng hai thành viên bị xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt với 3 người, mỗi người 7,5 triệu đồng được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thái Nguyên, thực thi hôm 31/12/2024, theo điểm e khoản 3 điều 102 Nghị định 15/2020.

Trước đó, Phòng an ninh mạng phát hiện trên mạng xã hội Facebook có nhóm "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" với hơn 13.000 thành viên. Các thành viên thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến hoạt động của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn và công an thành phố Thái Nguyên.

Trong đó, người sáng lập nhóm kiêm quản trị viên (49 tuổi) phê duyệt nhiều bài viết, đoạn chat báo chốt. Hai thành viên khác 39 và 44 tuổi bị xác định đã đăng một và hai bài viết "báo chốt" vào các ngày 5/12/2024, 28/8/2024 và 30/11/2024.

Nhà chức trách đã yêu cầu gỡ bỏ tin bài vi phạm và thực hiện các biện pháp kỹ thuật bỏ nhóm Facebook trên.

Theo Công an Thái Nguyên, người dân có quyền giám sát với hoạt động của lực lượng công an nhưng giám sát phải đúng quy định pháp luật. Việc báo chốt trở thành nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự sẽ bị xử phạt hành chính 5-10 triệu đồng (tổ chức bị phạt gấp đôi).

Phạm Dự