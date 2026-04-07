Quản trị viên nhiều fanpage lớn ở Hải Phòng bị bắt

Hải PhòngLợi dụng quyền quản trị các hội nhóm Facebook có hàng trăm nghìn thành viên, Lâm và Tài cho đăng tải thông tin tiêu cực để ép chủ doanh nghiệp ký hợp đồng "xử lý khủng hoảng" truyền thông.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt Vũ Tùng Lâm (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS) và Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, Phó Giám đốc) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024, Lâm và Tài thành lập Công ty VIETCOMMS có trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Nhóm này xây dựng và quản trị một hệ sinh thái các Fanpage, Group Facebook "khủng" có sức ảnh hưởng lớn tại Hải Phòng như: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 thành viên), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 thành viên), Hải Phòng Xịn, Beat Hải Phòng...

Lâm và Tài khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để có tiền tiêu xài, Lâm và Tài chỉ đạo nhân viên hoặc sử dụng các tài khoản Facebook ảo chủ động đăng tải, phê duyệt các bài viết, clip "review" có nội dung tiêu cực, phản ánh không tốt về hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ trên địa bàn.

Khi bài viết này gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, các chủ cơ sở đã chủ động liên hệ xin gỡ bỏ hoặc xin thông tin người đăng bài để đối chất. Tuy nhiên, Lâm và Tài đều từ chối phối hợp gỡ bài đơn thuần.

Thay vào đó, bộ đôi này đưa ra yêu cầu: Muốn xóa bài và yên ổn làm ăn, chủ doanh nghiệp phải ký hợp đồng Quảng cáo truyền thông hoặc Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông với Công ty VIETCOMMS.

Mức giá doanh nghiệp phải chi trả từ 30 đến 60 triệu đồng/năm. Do lo sợ hình ảnh thương hiệu bị bôi nhọ và ảnh hưởng đến doanh thu, nhiều chủ cơ sở dù bức xúc vẫn phải ký hợp đồng và chuyển tiền cho nhóm của Lâm. Chỉ sau khi tiền được thanh toán, các bài viết tiêu cực trên các hội nhóm do Lâm và Tài quản lý mới được gỡ bỏ.

Công an TP Hải Phòng thông báo những ai là nạn nhân đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Hoàng Kim Thái (SĐT: 0904.127.567) để phối hợp giải quyết.

Lê Tân