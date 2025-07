Quản trị minh bạch giúp Nam Long nhận giải thưởng bền vững

Nam Long thiết lập bộ máy quản trị nhiều lớp với cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch tài chính, tạo niềm tin cho cổ đông - khách hành ngành bất động sản, nhận nhiều giải thưởng ESG.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, quản trị minh bạch không chỉ dừng lại ở việc công bố báo cáo tài chính đầy đủ, mà còn bao gồm cách thức doanh nghiệp tổ chức bộ máy, kiểm soát rủi ro, thực hiện kiểm toán độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Minh bạch còn thể hiện trong khả năng giám sát nội bộ, kỷ luật vận hành và sự rõ ràng trong việc phân quyền, phân trách nhiệm.

Nam Long báo cáo kết quả kinh doanh tới cổ đông. Ảnh: Nam Long

Tại Nam Long, hệ thống quản trị gồm nhiều cấp độ gồm hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, hình thành cơ chế giám sát và điều phối xuyên suốt. Các quy trình vận hành được xây dựng có tham chiếu theo các khung tiêu chuẩn phổ biến như GRI Standards, IFC Performance Standards - nền tảng được áp dụng rộng rãi trong thực hành ESG. Đồng thời, Nam Long duy trì chủ trương công bố thông tin minh bạch, phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính và trách nhiệm với các bên liên quan.

Theo đại diện doanh nghiệp, chính hệ thống quản trị này đã trở thành "xương sống" giúp Nam Long đứng vững, thích ứng linh hoạt trong giai đoạn ngành bất động sản sàng lọc, tái cấu trúc để phát triển bền vững.

Ngoài chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, Nam Long còn đặt "kinh doanh có trách nhiệm" làm kim chỉ nam. Năm 2024, doanh nghiệp đã nộp hơn 1.153 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chi trả 709 tỷ đồng lợi nhuận cho cổ đông và các đối tác tín dụng. Đồng thời, đơn vị duy trì quỹ thưởng dành cho người lao động với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng. Các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội cũng được tích hợp vào chiến lược phát triển chung thay vì triển khai riêng lẻ.

Tổng giám đốc của Nam Long ông Lucas Loh cho biết, trong giai đoạn thị trường bất động sản tiếp tục sàng lọc và tái cấu trúc, nền tảng quản trị minh bạch, văn hóa chính trực và triết lý kinh doanh có trách nhiệm là "mỏ neo" giữ vững niềm tin của cổ đông, khách hàng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp theo đuổi hành trình phát triển bền vững.

"Chúng tôi sẽ kiên định tiếp tục bám sát ba trụ cột: Tăng trưởng ổn định - tạo giá trị lâu dài - đóng góp bền vững cho đô thị Việt Nam", ông Lucas Loh nói.

Các hoạt động trên giúp Nam Long tăng trưởng tài chính, tạo dựng được hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm, biết cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan. Yếu tố này giúp đơn vị liên tục được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng uy tín về phát triển bền vững và ESG.

Theo đó, Nam Long được vinh danh ở hạng mục "Quản trị doanh nghiệp xuất sắc" năm thứ hai liên tiếp. Giải thưởng thuộc khuôn khổ Lễ vinh danh "Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025" - Corporate Sustainability Awards 2025 (CSA 2025), tổ chức tại TP HCM, ngày 15/7.

Nam Long được vinh danh tại CSA 2025. Ảnh: Nam Long

Ngoài CSA 2025, trước đó, đơn vị có tên trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 do Báo Đầu tư công bố, Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu do Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Nam Long cũng vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các giải thưởng trên ghi nhận nỗ lực quản trị bài bản, phản ánh rõ cam kết phát triển bền vững mà Nam Long theo đuổi.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường ba năm trở lại đây giống như "phép thử" với mọi doanh nghiệp: chỉ những ai đủ nội lực và minh bạch mới có thể đứng vững, giữ được niềm tin của cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Bất động sản làm ngành đặc thù gắn bó mật thiết với dòng vốn dài hạn và niềm tin xã hội, do đó quản trị không chỉ nằm ở những bộ quy tắc cứng nhắc, mà còn là văn hóa vận hành xuyên suốt.

SSI dự báo doanh thu năm nay của Nam Long có thể đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) ước tính vào khoảng 666,9 tỷ đồng. Đơn vị này đánh giá, sự phục hồi của thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam được xem là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt tại các dự án trọng điểm như Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park, Akari City và khu đô thị mới tại Cần Thơ. Trong đó, Waterpoint được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về doanh số cho Nam Long nhờ lợi thế từ tiến độ triển khai giai đoạn tiếp theo vào nửa cuối năm, cùng sự hỗ trợ từ loạt dự án hạ tầng quy mô lớn và tâm lý thị trường dần cải thiện tại Tây Ninh.

Hoàng Đan