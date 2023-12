Quản trị doanh nghiệp - chìa khóa nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo các lãnh đạo doanh nghiệp, khả năng thích ứng linh hoạt, quản trị doanh nghiệp hiệu quả là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giữ gìn và phát triển thương hiệu.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800, tăng 20% cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng, có khoảng 14.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này phản ánh rõ ràng những khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giữa tình hình này, một số doanh nghiệp đã chứng tỏ khả năng thích ứng và phát triển thông qua việc áp dụng các giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA), một doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý và vận hành bất động sản, là ví dụ điển hình.

Ông Nguyễn Phúc Hậu - Giám đốc điều hành Công ty PSA cho biết, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông qua việc giám sát chất lượng mọi lúc, mọi nơi. Để công tác giám sát đạt chuẩn mực và hiệu quả, PSA áp dụng các bộ quy trình và tiêu chuẩn phù hợp với lĩnh vực hoạt động. Đơn cử, hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Kỹ thuật viên PSA đang trao đổi công việc. Ảnh: PSA

Trong đó, hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với các quy trình chuẩn mực quốc tế giúp PSA đảm bảo tuân thủ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn ISO 22000:2018 giúp PSA đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm, xác định, đánh giá và kiểm soát được các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác khi sử dụng dịch vụ của PSA, nâng cao năng suất và hiệu quả.

Ngoài ra, PSA còn áp dụng một số hệ thống quản lý khác, bao gồm: kiểm soát rủi ro, an toàn thông tin, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và công cụ thực hành tốt 5S.

Đại diện Công ty PSA cho biết, quá trình triển khai các hệ thống quản lý chất lượng cũng gặp không ít thách thức. Cán bộ nhân viên của PSA hầu hết là nhân viên vệ sinh tòa nhà, nhân viên chăm sóc cây, nhân viên bếp... với trình độ lao động chưa cao, không có thói quen làm việc theo quy trình. Do vậy, đội ngũ nhân viên này cần thời gian hướng dẫn, đào tạo bài bản và giám sát thường xuyên để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình.

Bộ phận Quản lý chất lượng PSA kiểm tra chất lượng thực phẩm tại bếp ăn. Ảnh: PSA

Các dịch vụ của PSA được nhiều khách hàng lớn lựa chọn, như Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng SeAbank, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổng công ty Hàng không Việt Nam...

Tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp cũng nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì. Điều này vừa minh chứng cho cam kết của PSA trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. "PSA sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững thương hiệu quốc gia, phục vụ khách hàng với dịch vụ chất lượng cao nhất", ông Hậu nhấn mạnh.

Hoài Phong