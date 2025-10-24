Quán trà chanh, gánh cốm đông nghịt khách ngày thu Hà Nội

Hoàng Tùng (trái) và Trung Hiếu đều sống ở Hà Nội từ nhỏ, luôn coi Nhà thờ Lớn là điểm đến yêu thích để uống cà phê, trò chuyện. Anh Tùng hiện sống ở Đức còn Hiếu làm việc ở Buôn Ma Thuật. Đây là dịp hiếm hoi cả hai được ngồi cùng ở "chốn cũ".

"Khu này xưa nay vẫn đông vậy. Trước mọi người đến đây để trò chuyện, giờ thì ai cũng nhìn vào điện thoại", anh Hiếu nói. Trong khi đó, anh Tùng bày tỏ luôn nhớ không khí ở vỉa hè thủ đô mỗi khi vào thu vì cảm giác riêng biệt, khác hoàn toàn với Đức - nơi chỉ có nhà hàng, không có văn hóa vỉa hè.