Quan tài Charlie Kirk được đưa về nhà bằng chuyên cơ Không lực Hai

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ vừa bị ám sát, được đưa từ Utah về nhà ở Arizona bằng chuyên cơ Không lực Hai của Phó tổng thống Vance.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 11/9 tới sân bay ở Salt Lake City, Utah, cùng tham gia đưa quan tài của Charlie Kirk lên chuyên cơ Không lực Hai. Chiếc máy bay này của ông Vance sẽ đưa Kirk về đến nhà ở Phoenix, Arizona.

Giới chức xác nhận thành viên trong gia đình Kirk và một số người bạn của anh sẽ đi cùng chuyến bay này với Phó tổng thống Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance.

Thi hài của đồng minh ông Trump được vận chuyển bằng Không lực Hai Phó tổng thống Mỹ JD Vance khiêng quan tài của Charlie Kirk lên Không lực Hai ở sân bay tại Utah ngày 11/9. Video: X/MAGA Voice

Phó tổng thống Vance trước đó ca ngợi Kirk là bạn tốt, nhớ lại hành trình Kirk đã vận động "cả công khai lẫn riêng tư" để giúp ông được ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chọn làm phó tướng trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái.

"Phần lớn thành công mà chúng ta đạt được trong chính quyền này là nhờ vào khả năng tổ chức và hiệu triệu của Kirk. Anh ấy không chỉ giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, mà còn giúp bổ nhiệm nhân sự cho toàn bộ chính quyền", ông Vance nói.

Quan tài của Charlie Kirk được vận chuyển lên Không lực Hai. Ảnh: Sky News

16 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 11/9 cũng viết thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, kêu gọi dựng tượng Kirk ở Đồi Capitol.

"Đây là minh chứng vĩnh cửu cho sự nghiệp, lòng dũng cảm và sự hy sinh của anh ấy. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng không thể dùng bạo lực để giải quyết bất đồng chính trị và cuộc chiến vì sự thật phải tiếp tục", các nghị sĩ viết.

Kirk, 31 tuổi, hôm 10/9 bị bắn chết khi phát biểu tại sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem thuộc bang Utah. Tổng thống Donald Trump gọi nhà hoạt động chính trị này là "một huyền thoại" và tuyên bố sẽ truy tặng anh Huân chương Tự do, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley, nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE

Ngọc Ánh (Theo CBS, Fox News, USA Today)