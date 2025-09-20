Quán quân Sao Mai Lê Minh Ngọc: 'Tôi sống khép mình'

Lê Minh Ngọc cho biết có tính cách hướng nội, không vội vã khi đồng nghiệp lần lượt ra sản phẩm mà muốn trau dồi bản thân.

Sau ba năm đoạt quán quân Sao Mai 2022 phong cách dân gian, Lê Minh Ngọc có bước chuyển mới trong âm nhạc. Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cô tham gia phim ca nhạc đề tài chiến tranh Lá thư gửi tương lai, do Lam Hạ đạo diễn. Ở dự án, ca sĩ đảm nhận hai vai diễn, đồng thời hát chính. Từ âm nhạc dân gian, Lê Minh Ngọc chuyển sang thính phòng, thể hiện qua các ca khúc cách mạng trong phim. Tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm hôm 17/9, ca sĩ chia sẻ về quyết định thay đổi dòng nhạc, quan điểm làm nghề.

- Vì sao chị chọn thính phòng khi đang gắn liền dòng nhạc dân gian?

- Ngay sau cuộc thi Sao Mai 2022, tôi đã định hướng cho bản thân hát thính phòng, xuất phát từ niềm yêu thích. Khi thể hiện dòng nhạc, tôi thấy như là chính mình, càng tiếp xúc, tôi càng muốn khám phá thêm. Nhiều thầy cô cũng nhận xét lúc nói chuyện, vòm họng tôi đã mở như những người hát thính phòng (cười). Những cảm xúc lãng mạn của dân gian trở thành điểm tựa để tôi hát mềm mại, tình cảm hơn. Tôi mong cách thể hiện của mình sẽ chạm được vào trái tim khán giả.

Thời gian qua, tôi âm thầm luyện tập, không ngừng rèn kỹ thuật thanh nhạc. Năm 2023, giải nhất Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc giúp tôi tự tin hơn khi phát triển bản thân ở dòng nhạc này. May mắn, quyết định của tôi cũng nhận được sự ủng hộ của thầy cô và gia đình.

Sao Mai Lê Minh Ngọc trong phim 'Lá thư gửi tương lai' Lê Minh Ngọc trong phim ca nhạc ''Lá thư gửi tương lai''. Video: YouTube Hoa xuân ca

- Âm nhạc thính phòng thường kén khán giả, điều gì thôi thúc chị lựa chọn dòng nhạc này?

- Tôi không nghĩ cho bản thân mà quan niệm tuổi trẻ phải cống hiến. Có những ca sĩ mong nổi tiếng, nhiều người biết đến còn tôi muốn bảo tồn, duy trì để thế hệ sau hiểu rằng vẫn còn người hát dòng nhạc này. Nhiều ca khúc thính phòng gắn với các cột mốc lịch sử của dân tộc, tôi tìm hiểu và tự hào khi được thể hiện. Tôi cũng được truyền cảm hứng từ các Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Dương Minh Đức hay học hỏi từ ca sĩ trẻ như anh Viết Danh - đồng nghiệp của tôi trong Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Từ nhỏ, mẹ hay trêu tôi như ''bà cụ non''. Tôi cũng thấy trăn trở bởi bạn bè đều thích nhạc nhẹ hoặc những bài hát quốc tế. Nhưng tôi cho rằng cũng sẽ có người trẻ muốn hát dòng nhạc giống mình, và bản thân sẽ không cô đơn trên con đường này.

Tôi chỉ gặp khó khăn trong việc duy trì sức khỏe, bởi hát thính phòng đòi hỏi một thể lực sức khỏe tốt. Dù lịch học, đi diễn khá nhiều, tôi duy trì tập gym một tiếng mỗi ngày, không bỏ buổi nào. Có hôm tôi về nhà lúc 20-21h nhưng vẫn tranh thủ chạy bộ để giữ sức bền.

Sao Mai Lê Minh Ngọc hát 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch' Lê Minh Ngọc thể hiện ca khúc ''Ca ngợi Hồ Chủ tịch'' (nhạc sĩ Văn Cao). Video: YouTube Lê Minh Ngọc Official

- Ba năm bước ra khỏi Sao Mai 2022, chị suy nghĩ gì khi tên tuổi của mình chưa thực sự bứt phá?

- Kết thúc cuộc thi, tôi hầu như dành thời gian cho bản thân, tập trung học tập, mong muốn mang đến một Lê Minh Ngọc chỉn chu nhất có thể. Trong thời gian ấy, tôi đi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của nhiều đồng nghiệp, song điều này không khiến tôi vội vã mà chờ đợi một lúc thích hợp để ''trình làng'' những sản phẩm chất lượng. Đến nay, tôi đã có chút tự tin về giọng hát, kỹ thuật, hy vọng có thể được công chúng đón nhận.

Dù làm nghệ thuật, tôi sống khép mình. Tôi nghĩ đây cũng là tính cách hạn chế của bản thân. Khác một số đồng nghiệp thường cập nhật liên tục về công việc, cuộc sống trên trang cá nhân, tôi lại lười hơn (cười). Hơn nữa, tôi chỉ muốn chia sẻ những gì thuộc về sân khấu.

Tại tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế sau đại lễ A80, tôi biểu diễn Trên cánh đồng hy vọng - bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc, được mọi người hưởng ứng, quân nhân Trung Quốc lên tặng hoa, chụp ảnh với tôi. Video ghi lại hình ảnh ấy hút nhiều lượt xem trên TikTok khiến tôi cũng bất ngờ. Có lẽ sau này tôi sẽ chăm chút kênh để gần gũi khán giả hơn.

Sao Mai Lê Minh Ngọc hát 'Trên cánh đồng hy vọng' Nữ ca sĩ được cổ vũ khi biểu diễn tác phẩm ''Trên cánh đồng hy vọng''. Video: TikTok Lê Minh Ngọc

- Quan điểm của chị thế nào trước ý kiến Sao Mai không còn giữ sức hút như xưa và các thí sinh sau cuộc thi cũng không có độ nhận diện cao?

- Trong một xã hội đang cập nhật liên tục với nhiều sân chơi mới hấp dẫn cho những người yêu nghệ thuật, tôi cho rằng Sao Mai vẫn là cuộc thi chính thống, tạo cơ hội cho dòng nhạc dân gian, thính phòng. Chương trình đã khẳng định được dấu ấn lâu đời, tôi tự hào khi được là một trong những thí sinh của cuộc thi. Tôi cũng theo dõi các show gần đây như Em xinh say hi. Nếu có cơ hội tham gia, tôi rất sẵn sàng, coi đây là niềm vinh dự, bởi tôi có thể lan tỏa hình ảnh cá nhân. Tôi cũng không ngại giảm cái tôi để làm việc nhóm bởi đã được rèn tính tập thể khi học tập, làm việc trong môi trường quân ngũ.

- Gia đình ủng hộ tài chính, tinh thần cho chị như thế nào?

- Tôi may mắn khi được người thân đồng hành, ủng hộ mọi quyết định dù không ai theo nghệ thuật. Đi diễn từ năm ba tuổi, lần nào tôi cũng rủ mọi người đến thật đông để xem mình hát. Không chỉ hỗ trợ tinh thần, gia đình cũng hậu thuẫn về mặt kinh tế, cho tôi hành trang để tự tin bước vào đời. Có thể bây giờ tôi chưa đạt được những điều mình mong muốn nhưng tôi nghĩ việc nổi tiếng hay không là cái duyên. Tôi sẽ cố gắng để khán giả đón nhận mình cũng như yêu thích dòng nhạc tôi theo đuổi.

Sắp tới, tôi ra mắt series hát về Hà Nội, dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Dự án gồm nhiều ca khúc nổi tiếng mà tôi đã và đang thực hiện, phát hành đều đặn trên kênh YouTube cá nhân. Tôi muốn tri ân mảnh đất đã yêu thương, bao bọc và cho mình sự nghiệp. Đó là những bài hát thính phòng có ca từ, giai điệu giàu cảm xúc, khắc họa vẻ đẹp con người, cảnh sắc nơi đây. Tôi sẽ thể hiện một cách lãng mạn hơn, không lạm dụng kỹ thuật nhưng vẫn giữ được chiều sâu.

Lê Minh Ngọc, 25 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, từng học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đang là sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ca sĩ hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, mang hàm Trung úy. Lê Minh Ngọc là học trò của Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga, được chị hỗ trợ nhiều trong sự nghiệp.

Phương Linh