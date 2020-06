Nghệ An2h ngày 7/6, quán Pub hai tầng ở số 78, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh bốc cháy dữ dội, sau một giờ thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 khuôn viên quán rộng 200 m2, khi đang khóa cửa, không có người bên trong. "Lửa cháy dữ dội, kèm tiếng nổ lách tách. Việc dập lửa thủ công đều bất thành", một nhân chứng nói.

Quán Pub cháy rụi trong đêm Hiện trường vụ cháy. Video: Nguyễn Hải.

Lực lượng chữa cháy Công an Nghệ An điều 4 xe cứu hỏa, 50 chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Do quán dựng bằng khung thép, xung quanh che chắn bằng tôn và kính cường lực, bên trong là các vật dụng bằng nhựa, gỗ, bàn ghế và lớp cách âm bằng bằng đệm, mút, kết hợp thời tiết nóng nên đám cháy phát triển rất nhanh.

"Sức nóng khiến kính cường lực nổ, bắn tung tóe. Cảnh sát phải tìm cách phun nước vào trong, đồng thời làm mát xung quanh không cho cháy lan sang nhà sân", cảnh sát tham gia chữa cháy kể.

Lính cứu hỏa tại hiện trường.

Sau một giờ, đám cháy được khống chế, song các xe cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước đề phòng lửa bùng trở lại.

Tại hiện trường, các vật dụng như bàn ghế, thiết bị bằng điện và nhiều dụng cụ trong khuôn viên quán đều cháy đen, đổ nát.

Sáng nay khói vẫn âm ỉ tại hiện trường, nhiều hộ dân dùng chổi thu gom mảnh kính từ hiện trường vụ cháy văng ra lòng đường để đảm bảo an toàn.

Tầng một của quán đổ nát sau vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Hải.

Quán Pud này hoạt động hai năm nay, chuyên kinh doanh đồ uống, nghe nhạc. Thời gian này đang trong thời gian tạm nghỉ vì ảnh hưởng Covid-19. Nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân hỏa hoạn do chập điện.

Nguyễn Hải