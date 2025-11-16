Quan niệm sai lầm khi đổ lỗi vô sinh do 'vợ không biết đẻ'

Một trong những vấn đề gây khó khăn trong điều trị vô sinh là quan niệm đổ lỗi cho người vợ, một hiểu lầm sai lầm và gây bất công, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả điều trị của toàn bộ cặp đôi.

"Vô sinh là vấn đề của cặp đôi và cần được nhìn nhận từ cả hai phía", TS. BS Nguyễn Thị Sim, Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đại học Phenika cho biết tại Chương trình Ngày Hội Gieo Mầm Hạnh Phúc do Trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện tổ chức, hôm 15/11.

Vô sinh là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 17,5% dân số toàn cầu tại một thời điểm nào đó trong đời. Điều này có nghĩa là cứ khoảng 1 trong 6 người trưởng thành trên thế giới đã từng trải qua vô sinh. Tỷ lệ vô sinh đang có xu hướng trẻ hóa, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi, phải tìm đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Trên thực tế, nguyên nhân vô sinh được chia gần như đồng đều. Khoảng 40% do nguyên nhân từ nữ giới, 40% do nguyên nhân từ nam giới, 10% do nguyên nhân kết hợp từ cả hai phía và khoảng 10% vô sinh không rõ nguyên nhân.

"Do nguyên nhân từ nam giới chiếm tỷ lệ cao và việc thăm khám nam khoa (chủ yếu là xét nghiệm tinh dịch đồ) đơn giản, ít xâm lấn hơn so với thăm khám phụ nữ, nên các cặp đôi cần được khám đồng thời ngay từ đầu", bác sĩ Sim khuyến cáo và thêm rằng việc đổ lỗi tạo ra gánh nặng tâm lý nặng nề cho người vợ, gây ra căng thẳng tột độ và giảm chất lượng cuộc sống. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả điều trị của toàn bộ cặp đôi.

Bác sĩ Sim thăm khám, tư vấn cho các cặp đôi. Ảnh: Thu Trang

Các nguyên nhân gây vô sinh được chia thành nguyên nhân ở nữ, ở nam, và vô sinh không rõ nguyên nhân. Ở nữ giới có thể do một số nguyên nhân như rối loạn phóng noãn, chủ yếu là Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Tắc nghẽn/Tổn thương vòi trứng thường do tiền sử viêm nhiễm vùng chậu, nạo phá thai, hoặc lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến buồng trứng, vòi trứng và khả năng làm tổ của phôi. Giảm dự trữ buồng trứng/Suy buồng trứng sớm thường gặp ở những phụ nữ trì hoãn việc mang thai.

Còn ở nam giới có thể do giảm số lượng, chất lượng tinh trùng bởi tinh trùng ít, yếu, hoặc dị dạng (Oligoasthenoteratozoospermia). Giãn tĩnh mạch thừng tinh cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất. Ngoài ra, còn do tắc nghẽn ống dẫn tinh vì nhiễm trùng hoặc chấn thương; không có tinh trùng do tắc nghẽn hoặc suy sinh tinh.

Theo bác sĩ Sim, hiện nay kỹ thuật điều trị vô sinh ngày càng tiên tiến, hiện đại, mở ra các cơ hội cho các cặp đôi. Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản thăm khám miễn phí cho 30 cặp vợ chồng. Họ sẽ được khám và tư vấn hiếm muộn, các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và các kỹ thuật trữ lạnh bảo tồn sinh sản.