Quán nhậu bị ném bom xăng

TP HCMPhạm Phú Vinh, 35 tuổi, cùng hai người bạn cãi vã với nhân viên quán nhậu ở huyện Bình Chánh nên ném bom xăng đốt quán.

Ngày 23/4, Vinh và Ngô Văn Nam, 25 tuổi; Lê Minh Nhựt, 24 tuổi, bị Công an huyện Bình Chánh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Huỷ hoại tài sản.

Quán nhậu bị nhóm thanh niên ném bom xăng. Ảnh: Nhật Vy.

Rạng sáng hai hôm trước, Công an huyện Bình Chánh nhận được trình báo quán Bờ Kè Xanh, ấp Vĩnh Lộc, bị ném bom xăng cháy nhiều tài sản. Trích xuất camera an ninh các tuyến đường xung quanh, cảnh sát phát hiện nghi can là nhóm Vinh.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vinh và hai người bạn thừa nhận vì tức tối nhân viên quán nhậu, sau trận cãi vã, nên quay lại đốt quán.

Nhật Vy