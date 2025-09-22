Quân nhân Việt Nam đáp 'ngựa thồ' C-17, bay hơn 10.000 km làm nhiệm vụ

247 chiến sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến và Đội Công binh số 4 sang châu Phi tập trung bên chuyên cơ C-17 ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Sau lễ xuất quân, họ sẽ bay quãng đường dài hơn 10.000 km sang Nam Sudan và khu vực Ayebi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, chưa tìm được giải pháp hòa bình bền vững dù hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 20/6/2011. Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây nhằm ổn định tình hình, tạo điều kiện cho quá trình đối thoại.