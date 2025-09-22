Quân nhân Việt Nam đáp 'ngựa thồ' C-17, bay hơn 10.000 km làm nhiệm vụ

247 chiến sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến và Đội Công binh số 4 sang châu Phi tập trung bên chuyên cơ C-17 ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Sau lễ xuất quân, họ sẽ bay quãng đường dài hơn 10.000 km sang Nam Sudan và khu vực Ayebi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, chưa tìm được giải pháp hòa bình bền vững dù hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 20/6/2011. Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây nhằm ổn định tình hình, tạo điều kiện cho quá trình đối thoại.
Các quân nhân lần lượt lên chuyên cơ.
Boeing C-17 do Mỹ sản xuất, là loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới có khả năng chở được 158 quân nhân cùng các thiết bị quân sự. Trong một số trường hợp khẩn cấp như di tản, chuyên cơ này có thể chở hơn 800 người. Chuyên cơ có tầm bay 4.480 km với tốc độ nhanh nhất 950 km/h. Với những tính năng đặc biệt như vậy, C-17 được ví như "ngựa thồ" trong các phương tiện vận tải quân sự.
Các quân nhân di chuyển ra chuyên cơ. Mỗi người mặc quân phục rằn ri, đội mũ beret màu xanh dương đính phù hiệu Liên Hợp Quốc và đeo balo nặng 30 kg chứa quân, tư trang.
Từ năm 2018 đến nay, nhiệm vụ chở cán bộ, chiến sĩ Việt Nam sang Nam Sudan do không quân Australia đảm nhiệm, thực hiện bằng C-17.
Cán bộ, chiến sĩ vẫy chào đồng đội, người thân khi ra nơi tập kết ở sân bay. Tùy theo nhiệm vụ, các chiến sĩ sẽ có khoảng một năm thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn.
Trước đó, các chiến sĩ trên đã hoàn tất các khóa huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần, chuyên môn y tế và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường hàng không, phòng chống bạo lực tình dục...
Trước giờ lên máy bay, người thân tranh thủ trò chuyện, bày tỏ tình cảm với các chiến sĩ. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Hoài Ân bịn rịn chia tay bạn trai Đặng Đình Nguyễn Huấn. "Tôi mong anh ấy sẽ luôn mạnh khỏe để làm tốt nhiệm vụ", chị Ân nói.
Trung uý Dương Thị Hồng Nhung (25 tuổi, ở giữa hình) cho biết, trước đó công tác tại Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), sau khi được lựa chọn đã trải qua 6 tháng huấn luyện các kỹ năng để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất hành chính, trường học, bệnh viện.
“Tôi rất vinh dự được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế, trước khi lên đường tôi cũng có phần hồi hộp nhưng đã chuẩn bị tinh thần để sớm thích nghi, làm tốt công việc được giao”, trung uý Nhung nói.
Thiếu tá Trần Văn Sơn ôm con gái 8 tuổi trước khi lên máy bay. Anh Sơn công tác tại Bệnh viện Quân y 211 ở Gia Lai được cử sang nước ngoài để phụ trách việc chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ khám chữa bệnh.
“Sắp tới tôi phải xa nhà trong thời gian dài, dù nhớ gia đình nhưng tôi sẽ cố gắng sớm thích nghi với môi trường bên đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thiếu tá Sơn nói.
Quân nhân chụp ảnh lưu niệm trong vòng tay của người thân trước giờ lên đường.
Bà Chloe Maric, Bí thư thứ nhất phụ trách chính sách quốc phòng Australia, động viên trung úy Đỗ Hoàng Thanh Tâm, 24 tuổi, trước giờ xuất phát. Trung úy Tâm là chiến sĩ trẻ nhất trong đoàn được cử sang Nam Sudan đợt này.
Việt Nam lần đầu cử lực lượng gìn giữ hòa bình làm nhiệm vụ quốc tế vào năm 2018. Đến nay, Bộ Quốc phòng cử hơn 1.100 quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực Abyei.
